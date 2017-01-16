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16 Ocak 2017 Pazartesi 08:10

Uçak Düştü: Çok Sayıda Ölü Var!

Uçak Düştü: Çok Sayıda Ölü Var!
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HONG KONG-BİŞKEK SEFERİNİ YAPAN KARGO UÇAĞI BİŞKEK YAKINLARINDA YERLEŞİM BİRİMİNE DÜŞTÜ. - KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 32 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Hong Kong- Bişkek seferini yapan Boeng 747 tipi kargo uçağı Bişkek yakınlarında yerleşim birimine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kırgızistan Başbakanı Yardımcısı Muhambetkalıy Abulkaziyev, Hong Kong-Bişkek seferini yapan kargo uçağının yerel saatle 7.30 sularında Bişkek yakınlarındaki bir köye düştüğünü, kazada 32 kişinin yaşamanı yitirdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da şu ana kadar hastanelere 4 yaralının kaldırıldığı ifade edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Kırgızistan Ulaştırma Bakanlığı, ACT Havayolları'na ait olduğu belirtilen uçakta 5 mürettabatın bulunduğunu, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada düştüğünü açıkladı.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

 
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