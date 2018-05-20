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Türkiye Düşmanları Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris'i Dövdü!

Türkleri ve Atatürk'ü seven bir politikacı olan Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris aşırı milliyetçilerden dayak yedi

Türkiye Düşmanları Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris'i Dövdü!

Türkleri ve Atatürk'ü seven bir politikacı olan Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris aşırı milliyetçilerden dayak yedi

20 Mayıs 2018 Pazar 21:38
Türkiye Düşmanları Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris'i Dövdü!

Türkiye Düşmanları Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris'i Dövdü!

Türkleri ve Atatürk'ü seven bir politikacı olan Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris aşırı milliyetçilerden dayak yedi.

Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da öldürülen Rumları anmak için düzenlenen etkinliğe katıldı.

TEKME VE ŞİŞELERLE DÖVDÜLER

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Onlarca Türkiye düşmanı, yeterince milliyetçi bulmadıkları Boutaris'in eylemden ayrılmasını istedi. Daha sonra da yere düşürdükleri 75 yaşındaki adamı tekme ve şişelerle dövdüler.

Dün Selanik'te gerçekleşen saldırının ardından hastaneye kaldırılan Boutaris'in kafa, sırt ve bacaklarından yaralandığı duyuruldu. Boutaris, "Tekmelediler, yumrukladılar. Bu aşağılık bir saldırıydı ama iyiyim" dedi.

ÇİPRAS DA KINADI

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da yaptığı açıklamada saldırganları "aşırı sağcı haydutlar" olarak tanımladı.

Irkçılık ve milliyetçiliğe karşı olan Boutaris, "Her zaman söylerim, Türklerle kardeşiz" ve "Atatürk Türk olabilir, ama önce Selanikli. Büyük bir şahsiyet" gibi ifadeleriyle tanınıyor.

Anahtar Kelimeler:
çiprasOlayıKınadı
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