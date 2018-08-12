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Trump’ın başını yakan iddialar: Irkçılık yaptı, rüşvet teklif etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında Trump'ı "ırkçı" olmakla suçladı; Trump ise iddiaları yalanladı. Newman, Trump'ın kendisine sus payı olarak aylık 15 bin dolar önerdiğini de dile getirdi.

Trump’ın başını yakan iddialar: Irkçılık yaptı, rüşvet teklif etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında Trump'ı "ırkçı" olmakla suçladı; Trump ise iddiaları yalanladı. Newman, Trump'ın kendisine sus payı olarak aylık 15 bin dolar önerdiğini de dile getirdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 20:45
Trump’ın başını yakan iddialar: Irkçılık yaptı, rüşvet teklif etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında Trump'ı "ırkçı" olmakla suçladı; Trump ise iddiaları yalanladı. Newman, Trump'ın kendisine sus payı olarak aylık 15 bin dolar önerdiğini de dile getirdi.

Amerikan kamuoyunda tartışma yaratan ve 14 Ağustos’ta piyasaya çıkacak olan “Dengesiz” (Unhinged) adlı kitabın bazı bölümleri medyaya yansıdı. Beyaz Saray’daki günlerini anlattığı kitabında Trump’ı “ırkçı” olarak tasvir eden Newman, Trump’ın çalışma yöntemlerine ve yaklaşımlarına da güçlü eleştiriler getiriyor.

Newman, kitabında, daha önce uzun yıllar Trump’ın sunduğu “Çırak” adlı programda yarışmacısı olduğunu ve burada iken Trump’ın Afro-Amerikalılar için “zenci” ifadesini birçok kez kullandığını gördüğünü belirtti. Newman ayrıca, Beyaz Saray’da Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway’in yarı Filipinli kocası için de birçok kez ırkçı ifadeleri açıktan dile getirdiğini ifade etti.

TRUMP’TAN ÇOK SERT TEPKİ

Trump’ın “akli dengesinin kötüye gittiğini” iddia eden Newman, bir toplantıda Trump’ı sinirden kağıt çiğnerken gördüğünü ileri sürdü. Newman kitabında ayrıca, Aralık 2017’de görevine son verildikten sonra
Trump hakkında konuşmaması için kendisine “sus payı” olarak aylık 15 bin dolar önerildiğini, ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia etti.

Trump'la mazisi Beyaz Saray öncesine dayanan Omarosa, ABD Başkanı'nın kendisine aralarındaki ilişkiyi yazmaması için aylık 15.000 dolar teklif ettiğini aktardı.

Trump’la mazisi Beyaz Saray öncesine dayanan Newman, ABD Başkanı’nın kendisine aralarındaki ilişkiyi yazmaması için aylık 15.000 dolar teklif ettiğini aktardı.

Söz konusu kitaba kısa süre içinde tepki gösteren Trump ise Newman için “ayak takımı” ifadesini kullandı. Newman’ı yalan söylemekle suçlayan Trump, kitapta anlatılanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Beyaz Saray’da az sayıdaki Afro-Amerikalılardan biri olan Newman, Trump’ın seçim kampanyasında görev almış ve seçilmesinin ardından Beyaz
Saray’da da Trump’ın yardımcıları arasında kendine yer bulmuştu.

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