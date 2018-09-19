banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
Elektrik kablosu hırsızlığı
ELEKTRİK KABLOSU HIRSIZLIĞI
Mevlevi’de uyuşturucu
MEVLEVİ'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam yok!
Kapat

Trump'tan AB'yi Kızdıracak Açıklamalar

“AB OTOMOBİLLERE YÖNELİK GÜMRÜK VERGİSİNİ ÖNLEMEK İÇİN TİCARET MÜZAKERELERİNE İKNA OLDU”

Trump'tan AB'yi Kızdıracak Açıklamalar

“AB OTOMOBİLLERE YÖNELİK GÜMRÜK VERGİSİNİ ÖNLEMEK İÇİN TİCARET MÜZAKERELERİNE İKNA OLDU”

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:41
Trump'tan AB'yi Kızdıracak Açıklamalar

“AB OTOMOBİLLERE YÖNELİK GÜMRÜK VERGİSİNİ ÖNLEMEK İÇİN TİCARET MÜZAKERELERİNE İKNA OLDU”

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "JUNCKER, YENİDEN MÜZAKERELERİ İSTEMEDİ. 3 KERE TEKLİF ETTİKTEN SONRA BİLE İSTEMEDİ. BEN DE ‘TAMAM. ARTIK MÜZAKERE ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ. SİZİN ABD'YE GÖNDERDİĞİNİZ MİLYONLARCA ARABAYA VERGİ GETİRECEĞİZ’ DEDİM. AÇIKÇASI, JUNCKER AVRUPA'DAN OFİSİME O KADAR HIZLI GELDİ Kİ O KADAR HIZLI UÇAKLARI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) otomobillere yönelik gümrük vergisini önlemek için ticaret müzakerelerine ikna olduğunu belirterek, "Açıkçası, (AB Komisyonu Başkanı) Juncker Avrupa'dan ofisime o kadar hızlı geldi ki o kadar hızlı uçakları olduğunu bilmiyordum." dedi.

Trump ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ticaret politikalarına ilişkin soru üzerine, gümrük tarifelerinin ticaret açığını düşürmesinin zaman alacağını belirten Trump, Çin'e yönelik tedbirlerin kısa süre önce başladığını anımsattı.

AB'nin de Çin gibi ABD'yi suistimal ettiğini öne süren Trump, "Bu bir süreç. Biraz zaman alıyor. AB bizimle konuşmuyordu. Başkan Obama ile konuşmuyorlardı." değerlendirmesini yaptı. 

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'ın ABD'nin ticaret uygulamalarını yeniden müzakere etme davetini reddettiğini kaydeden Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Juncker, yeniden müzakereleri istemedi. 3 kere teklif ettikten sonra bile istemedi. Ben de 'Tamam. Artık müzakere etmek zorunda değiliz. Sizin ABD'ye gönderdiğiniz milyonlarca arabaya vergi getireceğiz' dedim. Açıkçası, Juncker Avrupa'dan ofisime o kadar hızlı geldi ki o kadar hızlı uçakları olduğunu bilmiyordum."

Trump, Avrupa'dan getirilen otomobillere yönelik vergi tehdidinden sonra yapılan görüşmede anlaşma sağladıklarını dile getirdi. 

Öte yandan, Meksika ile ticaret anlaşmasının son safhaya geldiğini söyleyen Trump, "Her iki taraf için de mükemmel bir anlaşma sağladık. Daha önce tek taraflı bir anlaşma vardı. Şimdiki her iki taraf için iyi bir anlaşma oldu ve bundan mutluyuz." diye konuştu.


Son Güncelleme: 19.09.2018 13:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e Şartlı Tahliye
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e Şartlı Tahliye
Meksika'da Deniz Kaplumbağaları İçin, Otel Projesine Onay Verilmedi
Meksika'da Deniz Kaplumbağaları İçin, Otel Projesine Onay Verilmedi
Avustralya’da “İğneli Çilek Krizi“ Sektörü Vurdu
Avustralya’da “İğneli Çilek Krizi“ Sektörü Vurdu
ABD'de Kilisede Cinsel Taciz Davasında 27,5 Milyon Dolarlık Uzlaşma
ABD'de Kilisede Cinsel Taciz Davasında 27,5 Milyon Dolarlık Uzlaşma
Kuzey Kore'den Nükleer Silahsızlanma Açıklaması
Kuzey Kore'den Nükleer Silahsızlanma Açıklaması
Florence Kasırgasında 1,7 Milyon Tavuk Telef Oldu
Florence Kasırgasında 1,7 Milyon Tavuk Telef Oldu
Her Beş Saniyede Bir Çocuk Önlenebilir Hastalıklar Yüzünden Ölüyor
Her Beş Saniyede Bir Çocuk Önlenebilir Hastalıklar Yüzünden Ölüyor
BM Güvenlik Konseyi Soçi'deki Sonuçlardan Memnun
BM Güvenlik Konseyi Soçi'deki Sonuçlardan Memnun
Güney Ve Kuzey Kore Liderinden “Barış Çabalarını Sürdürme“ Sözü
Güney Ve Kuzey Kore Liderinden “Barış Çabalarını Sürdürme“ Sözü
Polonya, ABD'den Topraklarında Kalıcı Üs Kurmasını İstedi
Polonya, ABD'den Topraklarında Kalıcı Üs Kurmasını İstedi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim