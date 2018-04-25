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Trump'tan 24 Nisan açıklaması: “Büyük Felaket”

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin yazılı açıklamasında, Ermenice

Trump'tan 24 Nisan açıklaması: “Büyük Felaket”

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin yazılı açıklamasında, Ermenice

25 Nisan 2018 Çarşamba 06:22
Trump'tan 24 Nisan açıklaması: “Büyük Felaket”

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin yazılı açıklamasında, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili açıklaması kamuoyu ile paylaşıldı.

"Bugün, 20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz." ifadesini kullanan Trump, o dönem ABD'nin Osmanlı İmparatorluğu elçisi Henry Morgenthau'nun Ermeniler için gösterdiği çabaları da andı.

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ABD'de yeni bir yaşam kuran çok sayıdaki Ermeni olduğunu anımsatan Trump, "Daha toleranslı bir gelecek kurmak için gerekli bir adım olarak, geçmişin acı dolu unsurlarını hatırlamanın ve kabul etmenin öneminin altını çiziyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, "1915 yılından itibaren 1,5 milyon Ermeninin sınır dışı edildiği, öldürüldüğü ya da tehcir edildiği" öne sürüldü.

Trump geçen yılki açıklamasında da "Meds Yeghern" ifadesine yer vermiş, önceki Başkan Barack Obama da konuyla ilgili tüm açıklamalarında bu ifadeyi kullanmıştı.

ABD başkanları, 1993 yılından (Bill Clinton'dan) bu yana 1915 olaylarıyla ilgili her yıl düzenli olarak yazılı açıklama yapıyor. 1915 olayları genellikle "büyük felaket, tehcir ve katliam" gibi ifadelerle betimleniyor.
 

Son Güncelleme: 25.04.2018 09:42
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