Trump Londra'da Protestoyla Karşılandı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'yi ziyareti, başkent Londra'da protesto edildi.

İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" tarafından organize edilen gösteri kapsamında Londra'daki katılımcılar iş çıkışında Trump'ın bu geceyi geçireceği ABD'nin Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde toplandı.

Regent's Park'ın içindeki "Winfield House" adlı rezidansın güvenlik sebebiyle İngiliz güvenlik güçlerince tel örgüye alınmasıyla protestocular rezidansa yaklaşamadığından dolayı, varlıklarını Trump'a hissettirmek için yanlarında getirdikleri çeşitli aletlerle gürültü yaptı.

"Trump'a karşı hep birlikte, o gelirken gürültü yapalım" başlıklı gösteride katılımcılar ellerinde "Trump, burada istenmiyorsun", "Trump buradan defol ve evine git" ve "Trump ile Muhafazakarlara (iktidar partisi) karşı yürüyün", "Özel ilişki mi? Sadece 'hayır' deyin" yazılı pankartlar tutarken, "Açık ve bağırarak söyleyin, Trump burada istenmiyor" ile "Trump evine dön" şeklinde sloganlar attı.

Katılımcılar, Trump'a yönelik tepkilerini, gürültü yapmalarına olanak veren bisiklet zili, çocuk oyuncağı, korna, tencere, davul, flüt, düdük gibi gereçleri kullanarak ortaya koydu.

Gösterideki konuşmalarda, Trump'ın izlediği politikalar eleştirilirken, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Kraliçe 2. Elizabeth'in ABD lideri ile görüşmelerini iptal etmeleri çağrısı yapıldı.

Eylem sırasında rezidansın bahçesine Trump'ın helikopterinin indiğinin görülmesiyle protestocular, tel örgüye giderek, tepkilerini yoğunlaştırdı.

ABD Başkanının İngiltere ve İskoçya'yı kapsayan 4 günlük ziyareti sırasında çeşitli noktalarda geniş katılımlı protestoların, ziyaret sona erene kadar devam etmesi öngörülüyor.

OXFORDSHIRE'DA ONURUNA YEMEK VERİLECEK

Trump'ın programı bu akşam Oxfordshire'daki Blenheim Sarayı'nda Başbakan May tarafından onuruna verilecek yemekle başlayacak. İş dünyasının temsilcilerinin ağırlıklı olacağı ve 100 davetlinin hazır bulunacağı yemek öncesinde, askeri bir tören düzenlenecek.

Trump yemekteyken bir grup eylemci de sarayın önünde protesto gösterisi gerçekleştirecek.

Yemeğin ardından Londra'ya dönecek olan Trump, geceyi ABD Büyükelçisinin Londra'da Regent’s Park'taki ikametgahında geçirecek. İkametgah, Londra'da Merkez Camisi'nin de yakınında yer alıyor.

BUGÜN BAŞBAKAN MAY VE KRALİÇE 2. ELIZABETH İLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanının cuma günkü programı Başbakan May ile adı açıklanmayan bir askeri tesisi ziyaretle başlayacak. İngiltere ve ABD'nin askeri iş birliğinin ürünü teknolojilerin kullanılacağı bir gösteriyi izleyecek iki lider, daha sonra May’in Londra dışındaki resmi ikametgahı Chequers'da çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Liderlerin görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapması öngörülüyor.

Öğleden sonra Windsor kentine geçecek Trump, burada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek. Görüşmede Kraliçe’nin torunları Prens William ile Harry’nin de eşleri ile hazır bulunabileceği belirtiliyor.

Trump’ın aynı akşam eşi Melanie Trump ile İskoçya’ya gitmesi bekleniyor. Hafta sonunu İskoçya’da geçirecek çiftin, burada Trump’a ait golf tesislerini ziyaret etmesi öngörülüyor.

Trump’ın İngiltere programı içinde yer almamakla birlikte pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Boris Johnson ile de bir araya gelebileceği ifade ediliyor. Johnson, seçim süreci boyunca destek verdiği Trump’ı öven açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelmişti.

4 BİNDEN FAZLA POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Theresa May ziyaret öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, iki ülkenin "özel ilişkisine" dikkati çekerek, "Bizim ABD ile özel ilişkimizden daha güçlü bir ittifak bulunmuyor ve gelecek yıllarda da olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın ziyareti esnasında İngiliz polisi de güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı.

Trump'ın ziyareti için 4 binden fazla polis görevlendirilirken, ziyaretin kapsayacağı kentlere yakın bölgelerde de izinler askıya alındı. İngiliz polisi ziyaret sırasında silahlı birimlerini, terörle mücadele ekiplerini ve köpekli polisleri de seferber edecek.

Trump'ın onuruna bugün verilecek yemek sırasında Blenheim Sarayı önünde başlayacak gösterilerin ABD Büyükelçisinin ikametgahı önünde akşam geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Cuma günü de Trump başta Londra olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenecek gösterilerle protesto edilecek. Londra'da gerçekleşecek gösterinin çok sayıda STK'nin desteğiyle geniş katılımlı olması bekleniyor. Trump, cuma ve cumartesi günleri de İskoçya'nın Glasgow ve Edinburgh kentlerinde protesto edilecek.

Trump'a tek destek gösterisi ise cumartesi günü aşırı sağcı gruplar tarafından Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenecek. Gösteriye katılacak gruplar arasında Trump'ın İslam karşıtı videolarını sosyal medya hesabından paylaştığı Britain First (Önce Britanya) de yer alacak.

KRİZE DÖNÜŞEN ZİYARET

İngiltere Başbakanı May, geçen yıl ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump'a, Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti. Trump'a yapılan davet İngiltere'de kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, ziyaretin iptali için çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret sırasında Parlamento Başkanı John Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.

Trump'ın geçen yaz gerçekleşmesi öngörülen ziyareti, tepkiler üzerine belirsiz tarihe ertelenmişti. Ocak ayında ABD'nin Londra'daki yeni büyükelçilik binasının açılış törenine katılması planlanan Trump, bu programı son anda iptal etmişti.

Donald Trump'a karşı ülkede biriken tepki, 2017 yılı boyunca giderek artarken, bunda Trump'ın geçen yıl İngiltere'nin aşırı sağcı örgütü Britain First'ün İslam karşıtı videolarını Twitter hesabından paylaşması da etkili olmuştu. Trump'ın paylaşımlarına, kamuoyunun yanı sıra Başbakan May de yaptığı açıklamayla tepki göstermişti.