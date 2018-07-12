Trump: “İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var“

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'ne ilişkin toplantıların verimli geçtiğini belirterek, "İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var." dedi.

NATO Zirvesi'nin son gününde gerçekleşen olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Trump, müttefiklerin özellikle geçen yıldan itibaren savunma harcamalarında önemli artışlar yaptığını kaydetti.

Trump, kendisi göreve geldikten sonra özellikle savunma harcamalarında ciddi artış olduğuna dikkati çekerek, müttefiklerin sadece geçen yıl 33 milyar dolar katkı sağladığını, bunun da yakın zamanda 40 milyar dolara yükseleceğini düşündüğünü aktardı.

ABD Başkanı, "İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var." dedi.

"NATO'DAN ÇIKMAYA GEREK YOK"

Savunma harcamalarındaki artışın yetersiz olması durumunda ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimali bulunup bulunmadığı ve bunun ABD Senatosunun onayı olmadan yapılmasının mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Trump, "Sanırım bunu yapabilirim ama buna gerek yok. Diğer ülkeler katkı vermezse memnun olmayız. ABD'ye adil davranılmıyordu ama bu değişti. NATO'ya inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin NATO'ya güçlü bir şekilde bağlı olduğunu ancak zirve kapsamında dün yapılan toplantılarda savunma harcamalarıyla ilgili "çok sert bir konuşma yaptığını" söyledi "İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var." dedi.

"NATO DAHA ÇOK AVRUPA'YA YARDIMCI OLUYOR"

"NATO bize yardımcı olduğundan daha çok Avrupa'ya yardımcı oluyor." diyen Trump, müttefiklerin savunma harcamalarında yüzde 2 taahhüdünü yerine getireceğini, bunun başarılmasının ardından taahhüdün yüzde 4'e çıkarılmasına ihtiyaç duyulduğunu savundu.

NATO müttefiklerinin Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleşecek görüşmesinden endişe duyup duymadıklarının sorulması üzerine ise ABD Başkanı "NATO liderleri Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğim için bana teşekkür etti." açıklamasında bulundu. Putin hakkında değerlendirmede bulunan Trump, "Putin benim rakibim. Düşmanım mı? Hayır. Umarım bir gün dostum olur. Henüz yeterince tanımıyorum." dedi.

Trump, İngiltere ziyaretinde göç konusunun ana gündem maddelerinden biri olacağına işaret ederek, "Avrupa Birliği (AB) çok dikkatli olsun. Göç Avrupa'yı kontrolü altına alıyor." dedi.

