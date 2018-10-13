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Trump, Brunson'ı Beyaz Saray'da Kabul Edecek

Trump, Brunson'ı Beyaz Saray'da Kabul Edecek

13 Ekim 2018 Cumartesi 06:42
Trump, Brunson'ı Beyaz Saray'da Kabul Edecek

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "(PAPAZ ANDREW CRAİG BRUNSON) BÜYÜK BİR İHTİMALLE KONTROLLER İÇİN ALMANYA'DA DURACAK. ÇOK BÜYÜK BİR İHTİMALLE BUGÜN GÜNÜ OVAL OFİS'TE OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla İzmir'de yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ı Beyaz Saray'da kabul edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da, İzmir'de görülen davada hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, şöyle konuştu:

"İyi bir haberimiz var. Papaz Andrew Brunson, Türkiye'den uçağa bindi. Bildiğim kadarıyla iyi bir durumda. Büyük bir ihtimalle kontroller için Almanya'da duracak. Çok büyük bir ihtimalle bugün Oval Ofis'te olacak. Bunun bir şeyle ilgisi yok. Herhangi bir anlaşma yapmadık."

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştı.

Son Güncelleme: 13.10.2018 10:10
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