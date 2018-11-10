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Tıp dünyası şokta! 3 çocuk, 8 torunu varken…

İngiltere Tracey Britten adlı kadının hikayesini konuşuyor. 8 torun sahibi Britten, ülkenin en yaşlı dördüz annesi unvanının sahibi oldu.

Tıp dünyası şokta! 3 çocuk, 8 torunu varken…

İngiltere Tracey Britten adlı kadının hikayesini konuşuyor. 8 torun sahibi Britten, ülkenin en yaşlı dördüz annesi unvanının sahibi oldu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:48
Tıp dünyası şokta! 3 çocuk, 8 torunu varken…

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Tracey Britten milyonda bir ihtimalin gerçekleşmesi sonucu İngiliz basınının gündemine oturdu. 3 çocuk, 8 de torun sahibi olan Britten ve eşi Stephen uzun yıllardır dördüncü çocuk sahibi olmak istiyordu.

Britten’in 50. doğumgünü sonrası karar alan çift, tüp bebek yöntemini denemeye karar verdi. 7 bin sterline (49 bin TL) mal olan tedavi süreci sonrası hamile kalan Britten büyük sevinç yaşadı.

Haftalar sonra doktor kontrolüne giden çifti büyük bir sürpriz bekliyordu. Dördüncü çocuklarını heyecanla bekleyen Britten çiftine dördüzleri olacağı söylendi. Doktorlar durumun kendilerini de şaşırttığını, bu yaşta bu ihtimalin milyonda bir olduğunu ifade etti.

Mutlulukları katlanan çift, bebeklerin doğumu için gün saymaya başladı. Ancak hamileliğin 30. haftasında bebeklerden birinde sağlık sorunu olduğu ortaya çıktı. Doktorlar eğer müdahale edilmezse 3 bebeğin hayatının tehlikede olduğunu tespit edince erken doğum kararı alındı.

Britten'in torunlarının en küçüğü 7 aylık, en büyüğü ise 11 yaşında.

Britten’in torunlarının en küçüğü 7 aylık, en büyüğü ise 11 yaşında.

Britten hamileliğin 31. haftasında sezaryenle dördüzleri dünyaya getirdi. Bebekler yoğun bakıma alınırken, 50 yaşındaki Britten İngiltere’nin en yaşlı dördüz annesi oldu.

Bebeklerinin durumunun günden güne iyiye gittiğini ve güçlendiklerini söyleyen Britten mutluluğunu İngiliz basınına anlattı. Kendisini eleştirenlere yanıt veren Britten, “Biz dördüncü çocuğumuz olmasını isterken, dördüz bebeklerimiz oldu. Hayatımdaki en büyük mutluluğu yaşıyorum. Onları eve götüreceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Mick Jagger, Ronnie Wood ya da Elton John 60 yaşından sonra baba olurken kimse eleştirmiyor. Bana yapılan eleştiriler de çok saçma” dedi.

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