Tecavüzcüsüyle Almanya sokaklarında karşılaştı

Irak'ta IŞİD tarafından kaçırıldıktan sonra kendisine 1 yıl tecavüz eden IŞİD'liyle Almanya'da karşılaşan bir Ezidi genç kadın dehşeti yaşadı. Polise başvuran kadının IŞİD'li tecüvüzcü adamın mülteci statüsüyle Almanya'da yaşaması nedeniyle polisten bir şey yapamayacağı cevabını aldığı kaydedildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Ezidi genç kadın, 2014’te kendisini esir alan İŞİD’liyle Almanya sokaklarında karşılaştı

İngilizTimes gazetesinin, Bas News internet haber sitesine dayandırdığı haberine göre Ashwaq Ta’lo, 2014 yılında tüm ailesiyle birlikte Şengal’de IŞİD tarafından kaçırıldı.

O dönem 15 yaşınd olan Ta’lo, başka aile üyeleriyle birlikte örgüt tarafından Musul’da satıldı ve kendisini Abu Humam adlı Suriyeli bir IŞİD mensubu, 100 dolara satın aldı.

Genç kadın buradan Suriye’ye götürüldü ve İslam’a geçmeye, günde beş vakit namaz kılmaya ve Kuran’ı Arapça olarak ezberlemeye zorlandığını belirtti:

“Bunların hepsini yaptım çünkü beni incitmeyeceğine söz vermişti. Ama on aydan fazla süre boyunca bana her gün tacizde bulundu.”

Ta’lo, daha sonra bulunduğu yerde kaçmayı başardığını, 14 saat yürüyerek Sincar Dağı’na ulaştığını sonra da mülteci statüsüyle Almanya’ya geldiğini söylüyor.