Tanzanya'da Sel Felaketi: 7 Ölü

Tanzanya'da, 3 gündür devam eden sağanağın yol açtığı sel nedeniyle 7 kişinin öldüğü, çok sayıda ev ve iş yerinin ise yıkıldığı bildirildi.

Darüsselam Bölge Komiseri Paul Makonda, yerel medyaya yaptığı açıklamada, sel nedeniyle Darüsselam şehrinde 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sel nedeniyle bazı okulların alt yapılarının çöktüğünü belirten Makonda, daha büyük zararlardan kaçınmak için devlet okullarının 2 gün tatil edildiğini söyleyerek, "Bu şartlarda çocukların okula gönderilmesi uygun değil." ifadelerini kullandı.

Sel felaketinin ayrıca çok sayıda ev ve iş yerinin yıkılmasına ve maddi hasar görmesine yol açtığı kaydedildi.

Genellikle mart ve nisan aylarında yoğun yağış alan ülkenin Hint Okyanusu kıyılarında, ilerleyen günlerde de yağışların sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.