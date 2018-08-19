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Taliban, Afganistan'ın Bilçirag İlçesinde Kontrolü Ele Geçirdi!

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

Taliban, Afganistan'ın Bilçirag İlçesinde Kontrolü Ele Geçirdi!

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:35
Taliban, Afganistan'ın Bilçirag İlçesinde Kontrolü Ele Geçirdi!


Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezine saldırması sonucu güvenlik güçlerinin geri çekildiğini belirtti.

Örgütün ilçe merkezindeki kamu binalarını ele geçirdiğini ifade eden Rahmani, ilçedeki 40 güvenlik görevlisinin ise örgüte teslim olduğunu söyledi.

Rahmani, ayrıca Faryab'ın Kaysar ilçesinde de militanlarla çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bilçirag ilçesi mayıs ayında da kısa süreliğine Taliban'ın kontrolüne geçmişti.
 

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Son Güncelleme: 19.08.2018 14:37
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