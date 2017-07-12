Srebrenitsa Soykırımının 22. Yılı

Bosna Hersek Arşivler Direktörü Prof. Dr. Adamir Jerkoviç, Srebrenitsa soykırımına ilişkin, "Sadece Boşnak adını taşıdıkları için 5 günde 8 bin 372 kişi öldü. Rakamlar hala değişmekte. Koca bir şehir yok oldu. Onun için Srebrenitsa'da olanlar çok ağırdı." dedi.

BOSNA HERSEK ARŞİVLER DİREKTÖRÜ PROF. DR. JERKOVİÇ:

"SADECE BOŞNAK ADINI TAŞIDIKLARI İÇİN 5 GÜNDE 8 BİN 372 KİŞİ ÖLDÜ. RAKAMLAR HALA DEĞİŞMEKTE. KOCA BİR ŞEHİR YOK OLDU. ONUN İÇİN SREBRENİTSA'DA OLANLAR ÇOK AĞIRDI"

Bosna Hersek Arşivler Direktörü Prof. Dr. Adamir Jerkoviç, Srebrenitsa soykırımına ilişkin, "Sadece Boşnak adını taşıdıkları için 5 günde 8 bin 372 kişi öldü. Rakamlar hala değişmekte. Koca bir şehir yok oldu. Onun için Srebrenitsa'da olanlar çok ağırdı." dedi.

Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Aliya İzzetbegoviç'i Yeniden Tanımak" başlıklı konferansta konuşan Jerkoviç, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum İzzetbegoviç'in sıcakkanlı, basit ve mütevazı bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Jerkoviç, "Onun başdanışmanı olarak ruhunda taşıdıklarının ne kadar zor olduğunu anlayabiliyordum." ifadesini kullandı.

"Bilge Kral"ın, Boşnaklar olarak savaş sırasında verdikleri her can için kendini sorumlu tuttuğunu vurgulayan Jerkoviç, şunları kaydetti:

"Sadece Boşnak adını taşıdıkları için 5 günde 8 bin 372 kişi öldü. Rakamlar hala değişmekte. Koca bir şehir yok oldu. Onun için Srebrenitsa'da olanlar çok ağırdı. Hayatta kalanlara hep arkadaş gibi davranıyordu. Eğer bir Srebrenitsalı, Başkan ile görüşmek isterse bekleme yapmadan görüşebiliyordu. Aliya İzzetbegoviç bir İspanyol dergisine verdiği röportajda, 'Bütün Bosna'da olanlar içinde Srebrenitsa katliamı en ağır olanıydı. O günler insanoğlundan nefret etmeye başladığım günlerdi' demişti."

Jerkoviç konuşmasında, Aliya İzzetbegoviç'in Srebrenitsa'daki katliamı anlatırken kullandığı bazı ifadelere de atıfta bulundu.

Prof. Dr. Adamir Jerkoviç, İzzetbegoviç'in, "İstihbaratımız çok kuvvetlidir.

Bütün dünya burada katliam olacağını biliyordu hatta uydu çekimleri de vardı. Hatırlıyorum ki katliamdan sonra iki Sırp askerinin telefon görüşmelerine şahit oldum. Şöyle bir diyalog geçiyordu; 'Dün onları hallettik değil mi?', 'Kaç tanesini hallettik, 30 mu?', 'Hayır 30'a iki sıfır ekle' diyordu. Sırpların amacı Bosna'yı Müslüman halkından temizlemekti ama bunu yapamadılar ve yapamayacaklar." dediğini aktardı.

Konferansa, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü Başkanı Hasan Soygüzel ve vatandaşlar katıldı.