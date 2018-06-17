Son Şampiyon Almanya, Meksika'ya 1-0 Yenildi
Dünya Kupası F Grubu ilk maçında son şampiyon Almanya, Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Panzerler, rakibine ilk kez bir resmi müsabakada yenilmiş oldu.
2018 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında son şampiyon Almanya ile karşılaşan Meksika, turnuvanın ilk sürprizine imza atarak 'Panzerler'i adeta sahaya gömdü ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
İlk yarıda Almanya kalesine 10 şut çeken Meksika, 1994'teki Güney Kore'den sonra bunu başaran ilk takım olurken 35. dakikada genç yıldız Hirving Lozano'nun golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.
MESUT ÖZİL ETKİSİZ KALDI
İkinci yarıda Almanya'nın beraberlik çabaları sonuç vermezken hücum etkinliğinde yaratıcılık eksikliği dikkatlerden kaçmadı. Almanya'da Mesut Özil, Thomas Müller ve Julian Draxler gibi isimlerin etkisiz futbolu Almanya'nın yenilgisinde kilit rol oynadı.
İkinci yarıda Marco Reus, Julian Brandt ve Mario Gomez'i oyuna alan Joachim Löw'ün değişiklikleri de fayda etmeyince Meksika sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Almanya gruptaki ikinci maçında 23 Haziran'da İsveç ile yapacak. Meksika ise aynı gün Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.