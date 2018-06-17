Son Şampiyon Almanya, Meksika'ya 1-0 Yenildi

Dünya Kupası F Grubu ilk maçında son şampiyon Almanya, Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Panzerler, rakibine ilk kez bir resmi müsabakada yenilmiş oldu.