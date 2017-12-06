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06 Aralık 2017 Çarşamba 20:15

Son Dakika: Trump Resmen İlan Etti!

Son Dakika: Trump Resmen İlan Etti!

Son Dakika: Trump Resmen İlan Etti!
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Son dakika: Trump canlı yayında resmen ilan etti!
ABD lideri, dünyayı ayağa kaldıran Kudüs kararını kameralar karşısında açıkladı ve tarihi an Trump'ın kararnameyi imzalamasıyla son buldu. ABD, tarihte kutsal kenti İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu.

İsrailliler kararı kutlamaya başladı. Kudüs'teki Eski Şehir'in tarihi duvarlarına ABD ve İsrail bayrakları yansıtılıyor. Türkiye'de Ankara ve İstanbul'da kalabalıklar Trump'ın kararını İsrail temsilcilikleri önünde protesto ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, günlerdir beklenen açıklamasını yapıyor. Dünyadaki tüm televizyonların canlı yayınladığı konuşmada Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını resmen açıkladı ve kararnameyi de kameralar önünde imzaladı. Filistinliler, Ortadoğu için tarihi kararı televizyonlardan anbean takip etti.


ABD'nin Ortadoğu'daki barış sürecine derinden bağlı olduğunu savunan Donald Trump, 22 yıl boyunca tüm ABD başkanlarının söz konusu Kudüs kararını ertelediğini hatırlattı.

Trump, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın vakti gelmiştir, bugün Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak
tanıyoruz. Sorunlarımızı başarısız olmuş stratejileri yineleyerek aşamayız" dedi.


 
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