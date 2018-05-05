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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç’ten Türkiye'ye Ziyareti...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye’ye geliyor. Vuciç’in Türkiye’deki temaslarını Pazartesi  tamamlayacak. 

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç’ten Türkiye'ye Ziyareti...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye’ye geliyor. Vuciç’in Türkiye’deki temaslarını Pazartesi  tamamlayacak. 

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:00
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç’ten Türkiye'ye Ziyareti...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye’ye geliyor. Vuciç’in Türkiye’deki temaslarını Pazartesi  tamamlayacak. 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 6-7 Mayıs 2018 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Ziyaret sırasında, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak.
Gerçekleştirilecek görüşmelerde, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin bölgenin refahına da katkıda bulunacak şekilde, daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Öte yandan, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
 


Son Güncelleme: 05.05.2018 14:03
Anahtar Kelimeler:
SırbistanCumhurbaşkanıTürkiyeVuciç
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