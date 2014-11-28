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Shia LaBeouf: Tecavüze uğradım

Transformers ve Nymphomaniac filmleriyle adını duyuran ünlü oyuncu Shia LaBeouf, sanat performansını izlemeye gelen bir kadın tarafından tecavüze uğradığını söyledi

Shia LaBeouf: Tecavüze uğradım

Transformers ve Nymphomaniac filmleriyle adını duyuran ünlü oyuncu Shia LaBeouf, sanat performansını izlemeye gelen bir kadın tarafından tecavüze uğradığını söyledi

28 Kasım 2014 Cuma 18:59
Shia LaBeouf: Tecavüze uğradım
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Shia LaBeouf: Tecavüze uğradım
Transformers ve Nymphomaniac filmleriyle adını duyuran ünlü oyuncu Shia LaBeouf, sanat performansını izlemeye gelen bir kadın tarafından tecavüze uğradığını söyledi




ABD’li oyuncu Shia LaBeouf bu yıl Sevgililer Günü’nde bir sanat performansı yapmıştı. Hürriyet’in haberine göre Los Angeles’taki bir galerinin odasında, 5 gün boyunca kafasına 'I am not famous anymore' (Artık Ünlü Değilim) yazılı bir kese kağıdı geçiren oyuncu, hayranlarıyla tek tek buluşmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, #IAMSORRY adlı sanat performansını ziyarete gelen bir kadının bacaklarını kırbaçladığını, onu çırılçıplak soyduğunu ve ona tecavüz ettiğini iddia etti.


LaBeouf, Dazed Digital’le mail ile yaptığı röportajda “10 dakika boyunca bacaklarımı kırbaçladı ve sonra kıyafetlerimi çıkarıp tecavüz etti” derken olay karşısında ne yaptığını açıklamadı.



Ünlü oyuncu, olayı Nyphomaniac filminde de oynayan, 2 yıllık kız arkadaşı Mia Goth'a anlattığını belirtti.

Son Güncelleme: 28.11.2014 19:03
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