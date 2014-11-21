Sevgisiyle Arabayla Gezerken Polisler Durdurup...



Tunus'ta tecavüzden hüküm giyen iki polis memurunun cezaları 7'şer yıldan 15'er yıla çıkarıldı. Meryem bin Muhammed adlı kadın, polis memurlarına "hafifletici sebepler göz önüne alınarak" verilen cezaları yetersiz bularak temyize gitmişti.





Olayın yaşandığı 2012 yılında, Meryem bin Muhammed 27 yaşındaydı. Erkek arkadaşıyla başkent Tunus'un bir dış mahallesinde arabayla giderken durdurulan Muhammed'in polis aracında tecavüze uğradığı belirtilmişti.



Polis memurları çifti 'ahlaka aykırı' davranışlar sergilerken bulduklarını savunmuştu.



'Önemli bir adım'



"Ahlaksızlık" iddiasının soruşturulmaya başlanması, protesto gösterilerine neden olmuş, Meryem bin Muhammed için yardım kampanyası düzenlenmişti.



Muhammed'in avukatı, temyiz mahkemesinin kararını ülkedeki tecavüz davalarının geleceği açısından "önemli bir adım" olarak niteledi. AFP ajansına konuşan Meryem bin Muhammed de cezanın ağırlaştırılmasından memnun olduğunu ancak 'işlenen yüz kızartıcı suç göz önüne alındığında, verilen cezayı hâlâ yeterli bulmadığını' ifade etti.



Polis memurlarının avukatı Sami Rebai cezayı ağır bulduklarını ifade etti, ancak karara itiraz edip etmeyeceklerini belirtmedi.



Davada, Meryem bin Muhammed'in erkek arkadaşının banka kartıyla para çekmeye çalıştığı öne sürülen üçüncü bir polis memuru da iki yıl ceza aldı.



Radikal İslam endişeleri



AFP, dava dosyasında, Muhammed'in olayın ardından "yaşanan travmaya bağlı ağır depresyon" geçirdiğine dair bir raporun yer aldığını duyurdu.



Dava, yaklaşık 25 yıl iktidarda kalan Devlet Başkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin 2011'de ayaklanmayla devrilmesinden sonra, kadın haklarının yeniden tartışılmaya başlandığı bir döneme rastlamıştı.



Bazı laik Tunuslular, ayaklanmadan sonra aşırı muhafazakâr İslamcıların etkisinin artmasından endişe ediyor.



Tunus'ta yeni anayasanın kabulünden sonra ilk kez gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tur Pazar günü yapılacak.



Yeni anayasa, parlamentoda kadın-erkek eşitliğini güvence altına alan bir maddeyle birlikte, kadınların şiddetten korunmasına yönelik yasal düzenlemeler içeriyor.