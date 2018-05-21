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Selanik Belediye Başkanı’na yönelik saldırıda üç tutuklu

Yunanistan'da Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris'e hafta sonu saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan dört kişiden üçü tutuklandı.

Selanik Belediye Başkanı’na yönelik saldırıda üç tutuklu

Yunanistan'da Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris'e hafta sonu saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan dört kişiden üçü tutuklandı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:13
Selanik Belediye Başkanı’na yönelik saldırıda üç tutuklu

Yunanistan'da Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris'e hafta sonu saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan dört kişiden üçü tutuklandı.

Yunanistan devlet ajansı AMNA'nın haberine göre, biri 17 yaşında dört zanlı, yaralama, huzuru bozma ve mala zarar verme suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan üçü tutuklanırken, birinin 18 yaşın altında olması nedeniyle çocuk mahkemesinde hakim karşısına çıkmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Ayrıca olayın görüntülerinin izlenerek soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. 

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Selanik'te sözde "Pontus Soykırımı" ile ilgili törene katılan Boutaris, kalabalık bir grup tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştı. Kentin 7 yıllık belediye başkanı 75 yaşındaki Boutaris, başına ve sırtına aldığı darbeler nedeniyle geceyi tedbir amaçlı hastanede geçirmişti. 

Bağımsız aday olarak belediye başkanlığını kazanan ve özellikle ırkçılık karşıtı tutumuyla bilinen Boutaris, Selanik’te Atatürk’ün evinin bulunduğu sokağa “Mustafa Kemal” adının verilmesi ve kentte Jön Türk anıtı yapılması gibi fikirleri nedeniyle aşırı sağcı kesimlerin sert tepkisini çekiyordu.

Boutaris, verdiği bir röportajda, "Her zaman diyorum: Türklerle biz kardeşiz. Aynı tarihe, aynı kültüre ve geçmişe sahibiz. Birbirimizle çok kez savaştık ama geçmişi geride bırakmalı. Geçmiş, gelecek adına karar vermemeli." ifadelerini kullanmıştı.

 

Son Güncelleme: 21.05.2018 18:32
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