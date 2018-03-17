Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115970
ALTIN
166.367
DOLAR
3.9481
STERLİN
5.5219
EURO
4.8483
Devlet piyangosu çekildi
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
Akaryakıta Zam!
AKARYAKITA ZAM!
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
banner256
Flaş Haber
Akaryakıta Zam!
Kapat

Seks robotu sahipleri bu habere dikkat

Uzmanlara göre, son yıllarda oldukça yaygınlaşan cinsel ilişki robotları ile ilişkiye girmek insanları birer psikopat katile çevirebilecek tehlikeler barındırıyor. Rus seksolog Lev Shcheglov, seks bebekleri kullanmanın "psikopatik bozukluklar" ile sonuçlanacağını kabul ediyor. Schcheglov, "Bir robotla cinsel ilişkiye girmek sahte bir taklittir ve psikopatik bozukluklara ve tecrite yol açabilir."

Seks robotu sahipleri bu habere dikkat

Uzmanlara göre, son yıllarda oldukça yaygınlaşan cinsel ilişki robotları ile ilişkiye girmek insanları birer psikopat katile çevirebilecek tehlikeler barındırıyor. Rus seksolog Lev Shcheglov, seks bebekleri kullanmanın "psikopatik bozukluklar" ile sonuçlanacağını kabul ediyor. Schcheglov, "Bir robotla cinsel ilişkiye girmek sahte bir taklittir ve psikopatik bozukluklara ve tecrite yol açabilir."

17 Mart 2018 Cumartesi 21:34
Seks robotu sahipleri bu habere dikkat
banner238

Uzmanlar, cinsel ilişki robotlarını kullanan erkeklerin aynı yamyam ve nekrofil (ölüsevici) seri katil Jeffrey Dahmer gibi birer psikopata dönüşebileceğini söylüyor.

ÜNLÜ SERİ KATİL CANSIZ MANKENLERİ KULLANMIŞTI

Jeffrey Dahmer, 17 sevgilisini öldüren kana susamış bir seri katil olmadan önce cinsel ilişki için cansız mankenleri kullandığını itiraf etmişti. Dahmer, sevgilileri tarafından cinsel ilişki sırasında hayal kırıklığına uğradıktan sonra, onları uyuşturmaya ve bilinçsiz bedenlerine tecavüz etmeye başlamıştı.

ROBOTLAR İNSANLARI PSİKOPAT KATİLLERE ÇEVİREBİLİR

Robotik Etik ve Kültür uzmanı Profesör Kathleen Richardson, Dahmer’in cinsel ilişki robotu kullanması ve cinsel partnerleri üzerinde tam güç sahibi olma konusundaki takıntısı hakkında konuştu.

De Montfort Üniversitesi’nden Profesör Richardson, Dahmer’ın cinsel ilişki bebekleri ve psikopatisi arasında bir bağlantı olduğuna inanıyor. Richardson, cinsel ilişki bebeklerini kullanmanın psikopatları çekip çekemeyeceğini ve potansiyel olarak insanları Dahmer gibi sosyopatik katillere çevirebilip çeviremeyeceği sorusuna, “Buna kesinlikle katılıyorum” şeklinde cevap veriyor.

“BİR ROBOTTAN EMPATİ ÖĞRENEMEZSİNİZ”

“Bir robottan empati öğrenemezsin. Onlar birer insan değil” diyen Richardson, “Empati, başkalarının yaşadığı şey hakkında düşünmek ve hissetmekle ilgilidir ve eğer bir robotla cinsel ilişkiye giriyorsanız, ne yaşadığını düşünmek ve hissetmek zorunda değilsinizdir” diye ekliyor.

Dahmer, sevgililerini birer “nesne” olarak gördüğünü itiraf etmişti. Rus seksolog Lev Shcheglov, seks bebekleri kullanmanın “psikopatik bozukluklar” ile sonuçlanacağını kabul ediyor. Schcheglov, “Bir robotla cinsel ilişkiye girmek sahte bir taklittir ve psikopatik bozukluklara ve tecrite yol açabilir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın ikinci büyük ahşap binası çökmek üzere
Dünyanın ikinci büyük ahşap binası çökmek üzere
4 yıldır kayıp Malezya uçağını Google Maps buldu
4 yıldır kayıp Malezya uçağını Google Maps buldu
‘Yılanların efendisi’ feci şekilde öldü
‘Yılanların efendisi’ feci şekilde öldü

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim