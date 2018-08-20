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Seks işçileri ile birlikte oldukları için geri gönderildiler

Endozenya'da düzenlenen 'Asya Oyunları'nda mücadele edecek olan Japonya Basketbol Milli Takımı oyuncuları, çok konuşulacak bir olaya imza attı. Japonya Basketbol Federasyonu, seks işçileri ile birlikte oldukları iddia edilen Japon basketbolcuları geri gönderdi.

Seks işçileri ile birlikte oldukları için geri gönderildiler

Endozenya'da düzenlenen 'Asya Oyunları'nda mücadele edecek olan Japonya Basketbol Milli Takımı oyuncuları, çok konuşulacak bir olaya imza attı. Japonya Basketbol Federasyonu, seks işçileri ile birlikte oldukları iddia edilen Japon basketbolcuları geri gönderdi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:46
Seks işçileri ile birlikte oldukları için geri gönderildiler

Endozenya'da düzenlenen 'Asya Oyunları'nda mücadele edecek olan Japonya Basketbol Milli Takımı oyuncuları, çok konuşulacak bir olaya imza attı. Japonya Basketbol Federasyonu, seks işçileri ile birlikte oldukları iddia edilen Japon basketbolcuları geri gönderdi.

Japonya Basketbol Milli Takımı, Endonezya’da düzenlenen Asya Oyunları öncesi şok bir olayla çalkalandı. Japonya Kyodo haber Ajansı’nda yer alan habere göre Endonezya’da seks işçileri ile birlikte oldukları iddia edilen 4 Japon basketbolcu, ülkeye geri gönderildi. Habere göre Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Japonya Milli Takımı formaları ile yemeğe çıkan dört basketbolcu, gece seks işçileri ile birlikte oldu. Japonca konuşan Endonezyalı simsarın ayarladığı kadınların oteline giden basketbolcular, bütün geceyi seks işçileri ile birlikte otel odasında geçirdi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Japonya Basketbol Federasyonu, basketbolcuları kadrodan çıkardı. Endonezya’da bulunan Japonya heyetinin başkanı Yasuhiro Yamaşita, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Utanç duyuyoruz” ifadesini kullandı. Sporcuların hayatın diğer alanlarında da örnek olmaları gerektiğini söyleyen Yasuhiro Yamaşita “Çok özür diliyoruz ve bundan sonra sporcularımıza eksiksiz rehberlik yapmaya niyetliyiz. Asya Oyunları’na kalan 8 oyuncumuz ile devam edeceğiz” dedi.

Yasuhiro Yamaşita, kadro dışı bırakılan basketbolcuların kendi paraları ile Japonya’ya döndüğünün de altını çizdi.

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