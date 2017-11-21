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21 Kasım 2017 Salı 20:28

Sadece 2 Günlük Oksijenleri Kaldı

Sadece 2 Günlük Oksijenleri Kaldı
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Arjantin’in geçtiğimiz çarşamba günü kaybolan askeri denizaltısı hala bulunamadı. Uzmanlar, denizaltının suyun oldukça derininde olduğunu tahmin ediyor.

Arjantin’in ARA San Juan adlı denizaltısını bulmak için sürdürülen çalışmalarda henüz sonuç alınamadı. Son olarak pazartesi günü su altından gelen bazı sesler tespit edildi ancak bunun denizaltıdan gelmediği anlaşıldı.

Güney Atlantik Okyanusu’nda 44 mürettebatıyla kaybolan denizaltıdan son gelen sinyallere göre belirlenen bölgedeki arama çalışmalarına ABD ve İngiltere de gemileriyle destek veriyor.



Arjantin’in ilk kadın denizaltı subayı 35 yaşındaki Eliana Krawczyk kayıp mürettebat arasında.

DIŞARIDAN HAVA ÇEKEBİLİRLER

Denizaltının su üzerinde olabileceği ihtimalinden dolayı havadan uçaklarla da tarama yapılıyor. Uzmanlara göre denizaltının suyun altında kalmış olma ihtimali yüksek. Bu durumda denizaltının dışarıdan temiz hava almasını sağlayan boru tertibatı snorkelle içeriye hava alınması mümkün. Ancak uzmanlar, denizaltının söz konusu tertibatı kuramayacak kadar derinde olabileceğini de vurguluyor.



Yetkililer harita üzerinden denizaltının nerede kaybolmuş olabileceğini tartışıyor.

BİR HAFTALIK OKSİJEN VAR

Eğer denizaltı, dışarıdan hava alamazsa içeride bir hafta yetecek kadar oksijen var. Denizaltının çarşamba gününden beri kayıp olduğu düşünülürse, bu senaryoda denizaltının içinde 44 mürettebat için sadece 2 günlük oksijen kalmış oluyor. Arjantin Donanma Sözcüsü Enrique Balbi, eğer müretebbat oksijensiz kalmazsa denizaltı içindeki erzağın bir ay yeteceğini söylüyor.


 
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