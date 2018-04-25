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Rusya, Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başladı!

Rusya'da S-400'lerin üretimini gerçekleştiren Rosoboroneksport'un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başlandığını söyledi.

Rusya, Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başladı!

Rusya'da S-400'lerin üretimini gerçekleştiren Rosoboroneksport'un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başlandığını söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:08
Rusya, Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başladı!

Rusya, Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başladı!

Rusya'da S-400'lerin üretimini gerçekleştiren Rosoboroneksport'un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başlandığını söyledi.

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye sevk edilecek S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladıklarını söyledi.

Sputnik'e konuşan Miheyev, Türkiye için S-400 üretimine başladıklarını ifade etti. 'Sözleşmeyi uygulamaya geçtik' diyen Miheyev, şimdilik sevkiyatın başlamadığını kaydetti.

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Miheyev 'Üretim başladı. Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz' dedi.

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
RusyaS-400TürkiyeBaşladı
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