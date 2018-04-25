Rusya, Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başladı!

Rusya'da S-400'lerin üretimini gerçekleştiren Rosoboroneksport'un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başlandığını söyledi.

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye sevk edilecek S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladıklarını söyledi.



Sputnik'e konuşan Miheyev, Türkiye için S-400 üretimine başladıklarını ifade etti. 'Sözleşmeyi uygulamaya geçtik' diyen Miheyev, şimdilik sevkiyatın başlamadığını kaydetti.



Miheyev 'Üretim başladı. Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz' dedi.Rusşirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov,'nin'dan 4 adet S-400bataryasını 2.5karşılığında satın aldığını açıklamıştı.