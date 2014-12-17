Rusya Önlem Paketi Hazırlıyor

Rusya'da Başbakan Dimitri Medvedev, ekonomiden sorumlu kurmayları, merkez bankası ve büyük şirketlerin yöneticileriyle biraraya geldi. Rusya, piyasalardaki sarsıntının önüne geçmek için önlemler paketi hazırlığında.





Rusya, 15 yıllık Vladimir Putin dönemindeki en kötü ekonomik krizi yaşıyor. ABD ve AB ülkelerinin Kırım ve Ukrayna krizleri nedeniyle ekonomik yaptırımlar uyguladığı Rus ekonomisi, ham petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte büyük darbe aldı. Salı gününe altı buçuk puanlık faiz artışıyla başlayan Rusya, rublenin ateşini söndüremeyince bugün de Merkez Bankası çözümü piyasaya doğrudan döviz satmakta buldu.Yıla dolar karşısında 33 değeriyle başlayan ruble, dün 80'i aşarak rekor kırmıştı. Merkez Bankası müdahalesiyle bu seviye 65'lere kadar çekilebildi.



Rusya'da Başbakan Dimitri Medvedev, ekonomiden sorumlu kurmayları, merkez bankası ve büyük şirketlerin yöneticileriyle biraraya gelerek çözüm yollarını tartıştı. Hükümet, bir önlem paketi hazırlığında. Anadolu Ajansı'nın haberine göre hükümetin çözüm önerileri arasında bankaların döviz refinansmanının artırılması ve döviz arz dengesinin sağlanması gibi maddeler yer alıyor.



MEDVEDEV: DURUM KONTROL ALTINDA



Medvedev, Rusya'nın elinde rublenin sert düşüşünü yumuşatacak yeterli piyasa kontrol araçları olduğunu savundu. Rublenin mevcut değerinin ekonominin durumunu yansıtmadığını vurgulayan Rus başbakan, hükümetin ve Merkez Bankası'nın piyasalarda dengeyi yeniden sağlayacak ortak bir strateji oluşturduğunu açıkladı.



Hükümetin atılacak adımları koordine edeceğini söyleyen Medvedev, ilk aşamada bankalardaki döviz rezervlerinin arttırılacağını ve döviz likiditesini kontrol ederek piyasadaki arz ve talebi dengeleyeceklerini söyledi.



Bunun Rusya'nın yüzleştiği ilk kriz olmadığını söyleyen Medvedev, "Kriz yönetimi kararları konusunda tecrübemiz var" dedi



MANİPÜLASYON İNCELEMESİ





Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vladimir Chistyukhin, bankanın döviz piyasasında olası manipülasyona ilişkin inceleme başlattığını açıkladı. Chistyukhin, Merkez Bankası'nın gündeminde, kurda sert hareketlerin görülmesi halinde işlemleri askıya alacak mekanizma getirilmesi olmadığını da belirtti.

10 MİLYAR DOLAR REZERV HARCANDI





Merkez Bankası, yükselen dolar fiyatını dengelemek için pazartesi günü 2 milyar dolar rezervini piyasaya akıttı. Bu amaçla banka, Aralık ayında rezervlerinin 10 milyar dolarını kullandı. Merkez Bankası yaklaşık 400 milyar dolar daha rezerve sahip.



Rusya Ekonomi Bakanlığı da piyasaya dolar süreceğini açıkladı. Bakanlığın rezervlerinde 7 milyar dolar bulunuyor.



Hükümet, 'Milli Refah Fonu' olarak bilinen 3 trilyon ruble değerindeki birikimine ise dokunmaya yanaşmıyor.

'TEFLON PUTİN'





Rus medyası, faizlerin yükseltilmesi ve dolar rezervlerinin eritilmesi kararlarını eleştirdi. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Moskovsk Komsomolets, "Putin'in her şeyi kontrol edebilen bir sihirbaz olduğu düşüncemizi yitirdik" yazdı.



Gazete, Putin'in eleştirileri kabul etmemesi ve sorumluluğu hükümete atması nedeniyle, eleştirilerin üzerine yapışmadığını ima ederek 'Teflon Putin' ifadesini kullandı.



Devlet Başkanı Putin ise hafta başında sözcüsü aracılığıyla konuya müdahil olmayacağını, bunun hükümeti ve Merkez Bankası'nı ilgilendiren bir konu olduğunu söylemişti.