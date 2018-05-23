Rusya, Dünya Kupası İçin Banknot Bastırdı

Dünya kupasına ev sahipliği yapacak olan Rusya, bu önemli organizasyonu temsil eden banknotlar basıp piyasaya sürdü.

FIFA 2018 Dünya Kupası için Rusya çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Rusya Merkez Bankası tarafından 100 Rus Rublesi basımı gerçekleşti. Yeni banknotlar hakkında bilgi veren Rusya Merkez Bankası Müdürü Olga Skorobogatov basımı tamamlanan paraların bugünden itibaren piyasaya sürüleceğini duyurdu. Ayrıca özel bir çalışma yaptıklarını söyleyen Olga Skorobogatov, bu banknotların normal banknotlardan 2 buçuk kat daha fazla ömrü olduğunu söyledi.

TURNUVA 15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Rusya'da düzenlenecek olan dünya kupası 15 Haziran'da başlayacak ve 16 Temmuz'da sona erecek. Müsabakalar ise Moskova, Kaliningrad, St. Petersburg, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Sranks Rostoy, Yekaerinburg ve Soçi''de oynanacak.