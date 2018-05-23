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Rusya, Dünya Kupası İçin Banknot Bastırdı

Dünya kupasına ev sahipliği yapacak olan Rusya, bu önemli organizasyonu temsil eden banknotlar basıp piyasaya sürdü.

Rusya, Dünya Kupası İçin Banknot Bastırdı

Dünya kupasına ev sahipliği yapacak olan Rusya, bu önemli organizasyonu temsil eden banknotlar basıp piyasaya sürdü.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 13:13
Rusya, Dünya Kupası İçin Banknot Bastırdı

Rusya, Dünya Kupası İçin Banknot Bastırdı

Dünya kupasına ev sahipliği yapacak olan Rusya, bu önemli organizasyonu temsil eden banknotlar basıp piyasaya sürdü.

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FIFA 2018 Dünya Kupası  için Rusya çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Rusya Merkez Bankası tarafından 100 Rus Rublesi basımı gerçekleşti. Yeni banknotlar hakkında bilgi veren Rusya Merkez Bankası Müdürü Olga Skorobogatov basımı tamamlanan paraların bugünden itibaren piyasaya sürüleceğini duyurdu. Ayrıca özel bir çalışma yaptıklarını söyleyen Olga Skorobogatov, bu banknotların normal banknotlardan 2 buçuk kat daha fazla ömrü olduğunu söyledi.

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Rusya'da düzenlenecek olan dünya kupası 15 Haziran'da başlayacak ve 16 Temmuz'da sona erecek. Müsabakalar ise MoskovaKaliningrad, St. PetersburgVolgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Sranks Rostoy, Yekaerinburg ve Soçi''de oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
RusyaDünyaKupası
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