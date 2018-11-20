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Rus kadınların güçlü olmasının nedeni açıklandı

Alman Eurasisches Mаgazin dergisinin editör yazısında Rus kadınların sürdürdüğü sağlıklı yaşam tarzı, hedeflere ulaşmada gösterdikleri kararlılık ve güçlü karaktere sahip olmalarının kendilerinin erkeklerden daha güçlü olduğu kanaatine varılmasını sağladığı vurgulandı.

Rus kadınların güçlü olmasının nedeni açıklandı

Alman Eurasisches Mаgazin dergisinin editör yazısında Rus kadınların sürdürdüğü sağlıklı yaşam tarzı, hedeflere ulaşmada gösterdikleri kararlılık ve güçlü karaktere sahip olmalarının kendilerinin erkeklerden daha güçlü olduğu kanaatine varılmasını sağladığı vurgulandı.

20 Kasım 2018 Salı 20:58
Rus kadınların güçlü olmasının nedeni açıklandı

Yazıda Rusya’da kadınların güçlü olmak zorunda olduklarına dikkat çekilerek, Rus erkekler morali bozulduğunda teselliyi içkide sigarada ararken kadınların ise muradına ermek için mücadele verdikleri kaydedildi. Rus kadınların sürdürdüğü sağlıklı yaşam tarzının ise kendilerine güçlü olma imkanını tanıdığının altı çizildi.

Bunun yanısıra Rusya’da yaşayan kadınların kariyeri ile ev işlerini başarılı bir şekilde aynı anda yürütmeyi başardıklarına dikkat çeken haberde ayrıca geleneklere saygı gösterip aile değerlerine önem vermeleri ve hakları ile ailesi için önemli olanlar uğruna kararlılıkla mücadele sürdürmeleri Rus kadınları güçlü kılan faktörler olarak sıralandı.

“RUS KADINLAR ZORLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR”

Sputnik’teki habere göre, yazının sonunda Rus kadınlar her zaman zorlukların üstesinden gelemese bile başarıya ulaşmasını engelleyen sorunları ortadan kaldırmak için bütün çabalarını sarf ettikleri sonucuna yer verildi.

Daha önce İsveçli gazeteci Elen Yonsson, SVT Yayın Kurumu için kaleme aldığı yazıda Rus erkekleri ‘zayıf’ olarak nitelendirerek ülkenin tarihinden ‘ciddi darbe almış olan’ Rus erkeklerin kadınlar yapsa asla affedilmeyeceği hatalarının birçoğuna göz yumulduğu ifadesine yer vermişti.

Son Güncelleme: 20.11.2018 22:00
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