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Pompeo, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani İle Telefonda Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yle ABD'nin Güney Asya stratejisinin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, ayrıca Afgan ordusunun Farah vilayetini savunmasına ilişkin desteklerini açıkladığı bildirildi.

Pompeo, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani İle Telefonda Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yle ABD'nin Güney Asya stratejisinin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, ayrıca Afgan ordusunun Farah vilayetini savunmasına ilişkin desteklerini açıkladığı bildirildi.

18 Mayıs 2018 Cuma 08:19
Pompeo, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani İle Telefonda Görüştü


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yle ABD'nin Güney Asya stratejisinin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, ayrıca Afgan ordusunun Farah vilayetini savunmasına ilişkin desteklerini açıkladığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun Gani'yle telefonda görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bakan Pompeo, Başkan Donald Trump'ın da belirttiği ABD'nin Güney Asya stratejisi bağlamında Afganistan'a desteğini açıkladı ve Afgan ordusunun Farah vilayetini savunmasını desteklediğini belirtti." ifadesine yer verildi.

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Görüşmede ayrıca Pompeo ve Gani'nin iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi ele aldıkları, Pompeo'nun Afganistan öncülüğündeki barış sürecine desteğini de konuştukları kaydedildi.
Taliban militanlarının 12 Mayıs'ta Farah vilayetinin merkezine dört koldan düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.
Vilayet merkezinin bir kısmını ele geçiren Taliban'a karşı başlatılan operasyonda 200 militan öldürülmüş ve örgüt üyeleri geri püskürtülmüştü.
 

Son Güncelleme: 18.05.2018 11:49
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