Pitbull Dehşeti!

Kosova’da 12 yaşındaki çocuğa saldıran pitbull dehşet saçtı. Çocuğu bacağından ısıran ve bırakmak istemeyen pitbull cinsi köpeği, etraftakiler elektroşok cihazıyla ancak çocuktan ayırabildi.

Kosova’nın Prizren şehrindeki Ortakal bölgesinde öğle saatlerinde parkta arkadaşlarıyla birlikte oynayan 12 yaşındaki bir çocuk, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bir anda neye uğradığını şaşıran çocuk, can acısıyla avazı çıktığı kadar bağırdı. Etraftaki vatandaşların çocuğu köpeğin dişlerinden almak istemesine rağmen, köpek bir türlü çocuğu bırakmadı. Etraftaki kalabalık çocuğu pitbull cinsi köpeğin dişlerinden ancak elektroşok cihazıyla ayırabildi. Elektroşok cihazıyla verilen şokun ardından pitbull cinsi köpek olay yerinden uzaklaşırken, çocuk ayağındaki yaranın acısıyla çığlıklar içerisinde kaldı. 12 yaşındaki Arnavut asıllı çocuğun Prizren Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.