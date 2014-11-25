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Pijama Partisinde 11 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etti

15 yaşındaki sarhoş erkek çocuğu,

Pijama Partisinde 11 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etti

15 yaşındaki sarhoş erkek çocuğu,

25 Kasım 2014 Salı 23:37
Pijama Partisinde 11 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etti
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Pijama Partisinde 11 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etti

15 yaşındaki sarhoş erkek çocuğu, çocukların genç bir annenin evinde kaldığı pijama partisinde 11 yaşındaki bir kıza tecavüz etti.
İngiltere'nin Coventry şehrinde yaşanan olayda, bir grup çocuk genç bir annenin evinde yatıya kaldı. 15 yaşındaki erkek çocuğu, ev sahibi genç anneye evdeyken 2 kutu elma şarabı içmesine izin olduğunu söyledi. Annenin ikna olup izin vermesiyle, genç çocuk 5 kutu elma şarabı üstüne votka bazlı gazlı içecek içti.
Gece 10 buçuk sularında, 11 ve 10 yaşlarında kızlar birlikte kalacakları odaya gittiklerinde, odada 15 yaşındaki oğlanı gördüler. Ev sahibine odadaki çocuğu çıkarmasını söyleyen küçük kızlar, kapıda bekledi.
Genç anne, çıkmasını söylediği çocuktan "5 dakikaya çıkıyorum" cevabını alıp kapıda beklemeye başladı ve bu sırada oğlanın 11 yaşındaki kıza "seni istiyorum" dediğini duydu.
Kızlardan küçük olanı uyandığında, oğlanın yandaki yatakta yüzüstü yatan kızın üzerinde olduğunu gördü. Oğlan kıza cinsel tacizde bulunuyordu. Küçük kız, ev sahibine koştu ve bir şeylerin olduğunu söyledi.
Banyoya kaçan çocuğa bakmaya giden ev sahibi, tecavüze uğramış kızı odada perişan bir halde buldu. Kriz geçiren kız, 40 dakikada sakinleşti.
Erkek çocuğuyla yüzleşen genç anne, çocuğun apartmandan atlamakla kendini tehdit ettiğini söyledi.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında gerçekleşen olaydan sonra açılan mahkemede, çocuğun 2,5 yıl boyunca gözetim altında tutulmasına ve 5 yıl boyunca seks suçluları listesinde yer almasına karar verildi.
 

Son Güncelleme: 25.11.2014 23:39
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Pijama Partisinde 11 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etti
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