PETROL KRALININ ARABA KOLEKSİYONU DUDAK UÇUKLATIYOR!

7 bin otomobili olduğu söylenen petrol kralı Sultan, zaman zaman otomobil dergilerine de konu oluyor. Brunei Sultanı, 22 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri.

Sultan çok geniş araba koleksiyonuyla ünlü.

1998'de İngiliz otomobil dergisi Autocar, Sultan'ın arabalarının gizli çekilmiş fotoğraflarını yayınlamıştı.

Çok sayıda lüks ve antika aracın yer aldığı koleysiyonda 7 bin otobilinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Şahsi koleksiyonunda 500 Rolls-Royce otomobil bulunan Sultan'ın, dünyada bu marka en fazla araca sahip olan kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sultan'ın, kişiye özel üretilmiş konsept araçlara da özel ilgi duyduğu belirtiliyor.

İşte Sultan'ın garajında yer alan araçlardan bazıları...