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PETROL KRALININ ARABA KOLEKSİYONU DUDAK UÇUKLATIYOR!

PETROL KRALININ ARABA KOLEKSİYONU DUDAK UÇUKLATIYOR!

21 Ağustos 2018 Salı 20:58
PETROL KRALININ ARABA KOLEKSİYONU DUDAK UÇUKLATIYOR!

7 bin otomobili olduğu söylenen petrol kralı Sultan, zaman zaman otomobil dergilerine de konu oluyor. Brunei Sultanı, 22 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri.

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Sultan çok geniş araba koleksiyonuyla ünlü.

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

1998'de İngiliz otomobil dergisi Autocar, Sultan'ın arabalarının gizli çekilmiş fotoğraflarını yayınlamıştı.

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Çok sayıda lüks ve antika aracın yer aldığı koleysiyonda 7 bin otobilinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Şahsi koleksiyonunda 500 Rolls-Royce otomobil bulunan Sultan'ın, dünyada bu marka en fazla araca sahip olan kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Sultan'ın, kişiye özel üretilmiş konsept araçlara da özel ilgi duyduğu belirtiliyor.

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

İşte Sultan'ın garajında yer alan araçlardan bazıları...

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

Petrol Kralının Araba Koleksiyonu Dudak Uçuklatıyor!

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