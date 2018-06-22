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Pentagon, Trump’ın geri adımına rağmen alıkonulacak göçmen çocuklar için hazırlık yapıyor

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının, Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon), ülkeye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmenlerin alıkonulan çocukları için 20 bin yatak hazırlaması talebinde bulunduğu bildirildi.

Pentagon, Trump’ın geri adımına rağmen alıkonulacak göçmen çocuklar için hazırlık yapıyor

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının, Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon), ülkeye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmenlerin alıkonulan çocukları için 20 bin yatak hazırlaması talebinde bulunduğu bildirildi.

22 Haziran 2018 Cuma 07:03
Pentagon, Trump’ın geri adımına rağmen alıkonulacak göçmen çocuklar için hazırlık yapıyor

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının, Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon), ülkeye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmenlerin alıkonulan çocukları için 20 bin yatak hazırlaması talebinde bulunduğu bildirildi.

ABD'ye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmen ailelerden alıkonulan çocuklarla ilgili tartışmalar Amerikan kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü bir başkanlık kararnamesi ile ebeveynleri yakalanan göçmen çocukları alıkoyma uygulamasını durdururken, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı’nın Pentagon'a askeri tesislerde söz konusu çocuklar için 20 bin yatak hazırlama talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, yasa dışı göçmenlerden alınan çocukların yerleştirilmesi için 20 bin yatak talebinin bugün alındığını ve talebi incelediklerini söyledi.

20 BİN ÇOCUK ASKERİ TESİSLERE NAKLEDİLEBİLİR

Yetkili, Pentagon'a iletilen taleple ilgili detaylara girmezken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, temmuz ile aralık ayları arasında yaklaşık 20 bin göçmen çocuğun askeri tesislere nakledilmesinin beklendiği kaydedildi.

New York Senatörü Demokrat Chuck Schumer de söz konusu talebi teyit etti. Ancak Schumer, Pentagon'a iletilen 20 bin yatak hazırlama talebininin uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri olduğunu belirtti.

Trump yönetimi, geçen ay ülkenin güney sınırılarından yasa dışı yollarla içeri girerken yakalanan göçmenlerin çocuklarını yargılama sürecinde alıkoyma uygulamasını başlatmıştı.

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6 HAFTADA 2 BİN 500 ÇOCUK

Mart-nisan aylarında 6 hafta boyunca devam eden uygulama kapsamında toplam 2 bin 500 çocuk ailelerinden alınarak Teksas eyaletinde McAllen bölgesindeki tesislere yerleştirildiği belirtiliyor.

Çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmen çocuklar, geçen hafta sonu ilk kez Teksas'ınMcAllen bölgesindeki bir tesiste görüntülenmişti.

Teksas eyaletinin güneyinde yer alan tesislerden birine giren kameralar, yüzlerce çocuğun yaş ve cinsiyetlerine göre tel örgüden yapılmış ayrı "kafesler" içinde tutulduğunu tespit etmişti.

TRUMP, UYGULAMAYI DURDURMUŞTU

Görüntüler ülkede ve dünyada sert tepkilere neden olurken, Trump söz konusu uygulamayı durduran Başkanlık Kararnamesini imzalamış ve Kongre'ye kapsamlı bir göçmenlik yasası çıkarması çağrısında bulunmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanı KirstjenNielsen ise basına yansıyan görüntülerin aksine bu çocuklara iyi bakıldığını, sağlık durumlarının yerinde olduğunu öne sürerek şartları uygun olanların iltica başvurusunda bulunabileceğini dile getirmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, "yasa dışı olarak ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yargı sürecinde çocuklarından ayrılmalarının yasal bir zorunluluk olduğuna" açıklamasında bulunmuştu. Bakanlık, çocukların ebeveynleri gibi yargılanmadığını, bu süreçte onlardan ayrı değerlendirildiğini, birçok çocuğun da iddia ettikleri ebeveynleriyle aralarında ispat edilebilir bir bağ bulunmadığını iddia etmişti.

 

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Son Güncelleme: 22.06.2018 10:25
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