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Pentagon Afganistan Özel Denetçiliği, ABD’nin Afganistan’a İstikrar Getirme Çabasının Başarısızlıkla Sonuçlandığını Açıkladı

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Afganistan özel denetçiliği, 15 yılda yaklaşık 5 milyar dolar harcamasına rağmen ABD’nin Afganistan’a istikrar getirme çabasının başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Pentagon Afganistan Özel Denetçiliği, ABD’nin Afganistan’a İstikrar Getirme Çabasının Başarısızlıkla Sonuçlandığını Açıkladı

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Afganistan özel denetçiliği, 15 yılda yaklaşık 5 milyar dolar harcamasına rağmen ABD’nin Afganistan’a istikrar getirme çabasının başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

25 Mayıs 2018 Cuma 06:57
Pentagon Afganistan Özel Denetçiliği, ABD’nin Afganistan’a İstikrar Getirme Çabasının Başarısızlıkla Sonuçlandığını Açıkladı

 ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Afganistan özel denetçiliği, 15 yılda yaklaşık 5 milyar dolar harcamasına rağmen ABD’nin Afganistan’a istikrar getirme çabasının başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.
Afganistan Tekrar İnşa Özel Denetçiliğinin (SIGAR) ABD’nin 2002 ile 2017 yılları arasında Afganistan’da istikrar sağlama çabalarına ilişkin, “İstikrar: ABD’nin Afganistan Deneyiminden Öğrenilen Dersler” başlıklı raporu yayımlandı.
Raporun tanıtımında konuşan SIGAR Başkanı John Sopko, "Genel değerlendirmemiz şudur; 2002 ile 2017 arasında Afganistan’da bazı güvensiz ve tartışmalı bölgeleri istikrara kavuşturmak için kahramanca çabalar harcanmasına rağmen, program ağırlıklı olarak başarısız oldu.” dedi.
2002 ile 2017 yılları arasında Afganistan’ın istikrarı için 4,7 milyar dolar harcadığı belirtilen raporda, ABD’nin kısa bir süre içerisinde gerçekçi olmayan beklentilere girdiği vurgulanırken bazı çabaların da ters teptiği bildirildi.
ABD hükümetinin, Afganistan hükümetini tekrar şekillendirme konusundaki kabiliyetini büyük ölçüde abarttığı aktarılan raporda, “İstikrar stratejileri ve programları Afganistan bağlamına uygun değildi.” ifadesi kullanıldı.

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NATO öncülüğündeki koalisyonun Afganistan'da en tehlikeli bölgelere öncelik verdiğine işaret edilen raporda, koalisyonun Afganları Taliban’a karşı ayaklandıklarında yerel halka yeterli destek güvencesi vermediği vurgulandı.
Bazı Afgan şehirlerinde sağlanan istikrarın koalisyonun ayrılması ile birlikte çoğunlukla bittiği değerlendirilen raporda, şu ifadelere yer verildi:
“2009 Afganistan stratejisi incelemelerinde Başkan (Barack Obama) ile sivil ve askeri danışmanlar gerçekçi olmayan beklentileri besleyen bir dizi iş başlattı. Başta para sağlama konusunda hızlı davranma, sonra da hızlı değişim yapmakla ABD’nin istikrar stratejisinin başarısız olmasına yol açtılar. Güvensiz bölgeleri istikrara kavuşturmak için devasa bir baskı altında kalan ABD hükümet kurumları çok fazla parayı çok hızlı bir şekilde o miktarı absorbe edemeyecek bir ülkeye harcadılar. Sonuç olarak bu programlama bazen çatışmaları kızıştırdı, yolsuzluğa yol açtı ve isyancılara verilen desteğin artmasına neden oldu.”
Raporda, ABD hükümetinin Obama’nın çekilme planını gerçekleştirmek için acele etmesinin de başarısızlığı beraberinde getirdiği kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 10:33
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