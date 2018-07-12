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Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı

Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:31
Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla 10 yıl hapse mahkum edilen eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in ülkesine dönüşü öncesinde Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) partisinden 100'ün üzerinde üye ve çalışan gözaltına alındı.

Pakistan basını, gözaltıların Lahor şehrinde dün gece başladığını yazdı. Haberlerde, PML-N'den eyalet meclisi üyeleri, kent meclisi üyeleri ve Şerif'in gelişinin anonsunu yapan çalışanların da aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtildi.  
PML-N destekçileri, gözaltıları protesto amacıyla parti çalışanları ve üyelerinin tutulduğu polis merkezlerinin önüne geldi. Burada basına açıklama yapan eski Demiryolları Bakanı Havaja Saad Refik, "100'den fazla arkadaşımız, parti üyemiz ve çalışanımız gözaltına alınarak Lahor genelindeki farklı polis merkezlerine götürüldü." diye konuştu.
Şerif'i karşılamak isteyen insanların barışçıl biçimde havalimanına gitmelerini isteyen Refik, "Bazı güçler şiddet ortamının oluşmasını istiyor ancak biz yaklaşan seçimler öncesi kontrolü kaybetmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Pakistan'ın Geo News haber sitesine konuşan PML-N lideri Şahbaz Şerif de gözaltılara tepki göstererek, "Hapisten korkmuyoruz, liderimizi karşılayacağız. Bu bizim anayasal hakkımız. Ben de cuma günü havalimanına giderek Navaz Şerif'i karşılayacağım." dedi.  
Eski Başbakan Şerif'in hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarından açılan 3 davanın ilki geçen hafta sonuçlanmıştı. Şerif, 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı. 
Londra'da tedavi gören eşini ziyaret etmek için Ramazan Bayramı öncesinde İngiltere'ye giden Şerif, hakkında çıkan hapis kararının ardından Pakistan'a döneceğini açıklamıştı.
Pakistan'da 2013-2017 yılları arasında başbakan olan Şerif'le birlikte hapis cezası alan kızı Meryem de yarın ülkeye dönecek.
 

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Son Güncelleme: 12.07.2018 16:35
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