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Pakistan'da Meclis Başkanlığı Seçimi!

PAKİSTAN'IN YENİ MECLİS BAŞKANI PTI'NIN ADAYI ASAD KAİSER OLDU

Pakistan'da Meclis Başkanlığı Seçimi!

PAKİSTAN'IN YENİ MECLİS BAŞKANI PTI'NIN ADAYI ASAD KAİSER OLDU

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:43
Pakistan'da Meclis Başkanlığı Seçimi!

PAKİSTAN'IN YENİ MECLİS BAŞKANI PTI'NIN ADAYI ASAD KAİSER OLDU

Pakistan'da Meclisin en büyük partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) adayı Asad Kaiser, 330 oyun 176'sını alarak yeni Meclis Başkanı seçildi.

Pakistan Ulusal Meclisinde (NA) yapılan seçimde Kaiser ile muhalefetin ortak adayı Pakistan Halk Partisinden (PPP) Küşad Şah yarıştı.

Kullanılan 330 oyun 176'sını alan Kaiser yeni Meclis Başkanı seçilirken, Şah 146 oy aldı, 8 oy ise geçersiz sayıldı.

Kaiser'in Meclis Başkanı olarak yemin etmesinin ardından meclis başkan yardımcılığı seçimi yapılacak. Bu seçimde de PTI'nın adayı Kasım Suri'nin seçilmesi beklenirken, Suri'nin rakibi muhalefet blokunun adayı Birleşik Eylem Hareketi (MMA) milletvekili Asad Mahmut olacak. 

Pakistan Cemaat-i İslami'de siyaset yaptıktan sonra 1996'da PTI'ya katılan Kaiser, 2013'te PTI'dan Hayber Pahtunhva eyalet meclisi başkanı olarak seçilmişti.

342 sandalye bulunan NA'da Meclis Başkanı ve yardımcısı seçilmek için 172 üyenin oyunu almak gerekiyor.

Mecliste Başbakanlık seçimi ise 17 Ağustos'ta yapılacak.

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Son Güncelleme: 15.08.2018 15:58
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