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Obrador'dan Göçü Önleme Taahhütü

Meksika'da bu ay seçilen Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği 7 sayfalık mektubu kamuoyuyla paylaştı. 

Obrador'dan Göçü Önleme Taahhütü

Meksika'da bu ay seçilen Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği 7 sayfalık mektubu kamuoyuyla paylaştı. 

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:37
Obrador'dan Göçü Önleme Taahhütü

Meksika'da bu ay seçilen Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği 7 sayfalık mektubu kamuoyuyla paylaştı. 
Meksika'da kurulacak yeni hükümette dışişleri bakanı olması planlanan MarceloEbrard, Obrador'un siyasi karargahı önünde toplanan gazetecilere yeni seçilen devlet başkanının Trump'a gönderdiği mektubu okudu. 
Ebrard, Trump'ın mektubu teslim aldığını sözlerine ekledi.
Obrador'un mektupta aralık ayında göreve başladığında ekonomiyi ve güvenliği iyileştirme planlarından söz edildi, Meksikalıların, artık göç etmeye ihtiyaç duymayacağı vurgulandı.
Lopez Obrador'un ABD ve Meksika'nın kamu fonlarıyla desteklenen bir kalkınma planının taslağını yapma ve plana, göçü önlemek için Orta Amerika ülkelerini dahil etme önerisinde bulunduğu belirtildi. 
Manuel Lopez Obrador, maaşlar ve ikramiyelerden yapılacak kesintileri, sosyal programlara ve altyapıya yönlendirmeyi, yatırımı ve istihdamı artırmak ümidiyle de özel sektör vergilerini düşürmeyi planlıyor.
 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 14:55
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