Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ocak 2017 Cumartesi 13:44

Obezdi, Manken Oldu

Obezdi, Manken Oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Genç Kadın Obezdi, Manken Oldu
Danimarka’da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızın inanılmaz zayıflama hikayesi…

Obez genç kız 'rollercoaster'a binmek isteyip de kovulmaktan beter edilince bir anda zayıflamaya karar verdi. Çay kaşığı ile yemek yiyerek yaklaşık 60 kilo veren ve şimdi mankenlik yapan Mathilde Broberg’i görenler tanıyamıyor.

Her şey arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için rollercoaster eğlence aracına görevlilerce alınmayınca başladı. Görevlilerin "burası için fazla şimansın" dediği Mathilde Broberg o an hayatının kararını verdi. Büyük bir azimle 126 kilodan 64 kiloya düştü.

Zayıflamak için çikolata, şeker, kek, cips, makarna ve ekmeği hayatından tamamen çıkardı.

Spora başladı ve kilo verdikten sonra sarkan derileri için operasyon geçirdi. Yaklaşık 1 yıl içinde ciddi anlamda kilo vermeye başladı ve dört yıl sonra bambaşka birine dönüşmüştü.

Kendisine 4 yıl önce obezite teşhisi konduğunu söyleyen genç kadın "Midem bir atın midesiyle aynı büyüklükteydi. Her gün çikolata ve tüketiyordum" dedi.

Zayıflamak için çay kaşığıyla yemek yemeye başladığını vurgulayan Broberg "Çay kaşığıyla yemek yiyerek bir nevi beynimi kandırıyorum. Daha çok hareket etmemi sağladığı için fazla yemişim hissiyatı veriyor" dedi.

Broberg'in porsiyonları ise kendi elinin hacminden fazla değil.

21 yaşındaki Mathilde Brobergi artık spor giyim firmaları için modellik yapıyor. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÜZLERCE KEDİ "KUŞ GRİBİ" KARANTİNASINDA YÜZLERCE KEDİ "KUŞ GRİBİ" KARANTİNASINDA
1 Milyon Dolar Değerinde Altın Taşıyan Uçak Düştü 1 Milyon Dolar Değerinde Altın Taşıyan Uçak Düştü
Katil Hemşire 14 Yaşlıyı Öldürmüş Katil Hemşire 14 Yaşlıyı Öldürmüş
GUTERRES: “ÇÖZÜME YAKLAŞMA NOKTASINDAYIZ” GUTERRES: “ÇÖZÜME YAKLAŞMA NOKTASINDAYIZ”
TAYVAN NÜKLEER SANTRALLERİNİ KAPATIYOR TAYVAN NÜKLEER SANTRALLERİNİ KAPATIYOR
KIBRIS MÜZAKERELERİNDE KRİTİK CENEVRE ZİRVESİ KIBRIS MÜZAKERELERİNDE KRİTİK CENEVRE ZİRVESİ
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

YÜZLERCE KEDİ "KUŞ GRİBİ" KARANTİNASINDA

Haberi Oku