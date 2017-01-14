Genç Kadın Obezdi, Manken Oldu



Obez genç kız 'rollercoaster'a binmek isteyip de kovulmaktan beter edilince bir anda zayıflamaya karar verdi. Çay kaşığı ile yemek yiyerek yaklaşık 60 kilo veren ve şimdi mankenlik yapan Mathilde Broberg’i görenler tanıyamıyor.Her şey arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için rollercoaster eğlence aracına görevlilerce alınmayınca başladı. Görevlilerin "burası için fazla şimansın" dediği Mathilde Broberg o an hayatının kararını verdi. Büyük bir azimle 126 kilodan 64 kiloya düştü.Zayıflamak için çikolata, şeker, kek, cips, makarna ve ekmeği hayatından tamamen çıkardı.Spora başladı ve kilo verdikten sonra sarkan derileri için operasyon geçirdi. Yaklaşık 1 yıl içinde ciddi anlamda kilo vermeye başladı ve dört yıl sonra bambaşka birine dönüşmüştü.Kendisine 4 yıl önce obezite teşhisi konduğunu söyleyen genç kadın "Midem bir atın midesiyle aynı büyüklükteydi. Her gün çikolata ve tüketiyordum" dedi.Zayıflamak için çay kaşığıyla yemek yemeye başladığını vurgulayan Broberg "Çay kaşığıyla yemek yiyerek bir nevi beynimi kandırıyorum. Daha çok hareket etmemi sağladığı için fazla yemişim hissiyatı veriyor" dedi.Broberg'in porsiyonları ise kendi elinin hacminden fazla değil.21 yaşındaki Mathilde Brobergi artık spor giyim firmaları için modellik yapıyor.