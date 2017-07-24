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24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:47

O Ülkedeki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 35’e Yükseldi

O Ülkedeki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 35’e Yükseldi

O Ülkedeki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 35'e Yükseldi
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 35’e yükseldi.

Yetkililer, Kabil'in Pul-i Sohta bölgesinde, sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 05.30) Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan bir minibüsün bölgeden geçtiği sırada bomba yüklü bir aracın patlatıldığını bildirdi.

Saldırı sonucu 35 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, saldırıda 40'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralananların arasında, yakınlarda evi bulunan Afganistan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Haji Muhammad Muhakkik'in korumalarının da bulunduğu belirtildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırı sonucu 37 istihbarat çalışanının öldüğünü iddia etti.

Saldırının etkisiyle bölgedeki binaların camları kırılırken 3 aracın da kullanılamaz hale geldiği vurgulandı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani saldırıyı kınadı.

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