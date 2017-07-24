O Ülkedeki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 35’e Yükseldi

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırı sonucu 37 istihbarat çalışanının öldüğünü iddia etti.

Yetkililer, Kabil'in Pul-i Sohta bölgesinde, sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 05.30) Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan bir minibüsün bölgeden geçtiği sırada bomba yüklü bir aracın patlatıldığını bildirdi.