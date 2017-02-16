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16 Şubat 2017 Perşembe 16:52

O Ülkede Türbeye Bombalı Saldırı: 50 Ölü

O Ülkede Türbeye Bombalı Saldırı: 50 Ölü
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SEHVAN KENTİNDEKİ SUFİ ALİMLERİNDEN LAL ŞAHBAZ KALANDAR'IN TÜRBESİNDE DÜZENLENEN İNTİHAR SALDIRISINDA 50 KİŞİ ÖLDÜ, ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında, en az 50 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sehvan kentindeki sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde meydana gelen patlama esnasında, yüzlerce insanın türbe etrafında bulunduğu belirtildi.

İntihar bombacısının türbenin "Altın Kapısı"ndan içeri girdiğini belirten kaynaklar, saldırının akşam namazından sonra meydana geldiğini bildirdi.

En az 50 kişinin öldüğü saldırıda yaralananlar çevre hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda güvenlik ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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