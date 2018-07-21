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O ülkede 5.5 büyüklüğünde deprem!

Endonezya Batı Sumatra'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir kişi hayatını kaybetti.

O ülkede 5.5 büyüklüğünde deprem!

Endonezya Batı Sumatra'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir kişi hayatını kaybetti.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 20:20
O ülkede 5.5 büyüklüğünde deprem!

Endonezya’da 5,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya Batı Sumatra'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir kişi hayatını kaybetti.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin, Solok kentinin 15 kilometre güneybatısında, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

''Tempo'' gazetesi, Solok kentine bağlı Rawang köyünde, depremde bir evin duvarının yıkılması sonucu bir kişinin yaşamın yitirdiğini duyurdu.

Depremin meydana geldiği bölgede 23 bina zarar gördü, 2 kişi hafif yaralandı.

Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

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