Nobel Ödüllü Çinli Muhalif Liu Hayatını Kaybetti

Çin'de tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Liu Şiaobo'nun 61 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilerlemiş karaciğer kanseri hastası Liu'nun, Şınyang kentinde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini belirtti.

Cezaevinden geçen ay hastaneye sevk edilen Liu'nun karın bölgesinde şişkinlik olduğu, kan basıncının düştüğü, böbrek fonksiyonlarının kötüleştiği ve kısmi bağırsak tıkanıklığı yaşadığı açıklanmıştı.

Liu'nun destekçileri ve bazı ülkeler, Çin'in, Liu'nun tedavi olmak istediği yeri seçmesine izin vermesini istemiş, Pekin yönetimi ise Liu'nun mümkün olan en iyi tedaviyi Çin'de görebileceğini ifade etmişti.

Nobel Barış Ödüllü insan hakları savunucusu ve akademisyen Liu Şiaobo, 2009'da, halkı devleti yıkmaya kışkırtmak suçlamasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Liu, 2010'da hapishanedeyken insan hakları mücadelesinden dolayı Nobel ödülü kazanmıştı.

Çinli doktorlar, 2014'te, ilerlemiş karaciğer kanseri tanısı konulan Liu'nun tedavi için yurt dışı seyahati yapmasının sağlığı açısından sakıncalı olacağı açıklamasında bulunmuştu.

Uluslararası kamuoyunda artan eleştiriler üzerine Çin, 2 yabancı doktorun Liu'yu muayene etmesine izin vermişti.