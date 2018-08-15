Nijerya'da Trafik Kazası: 10 Ölü!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde vali uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Katsina polis sözcüsü Isah Rimi gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yeni seçilen valinin ofisine uğurlanması sırasında oluşan konvoyda bulunan bir araç ile karşı yönden bir aracın çarpıştığını belirtti.

Rimi, Batsari-Katsina karayolunda meydana gelen kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralıların hastanelere kaldırıldığını ifade eden Rimi, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu söyledi.

