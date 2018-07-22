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New Britain'de öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Taylor Boncal, 18 yaşındaki öğrencisini birçok kez evine götürdü.

Erkek öğrenciyle defalarca cinsel ilişkiye giren spor öğretmeni, Conard High School'dan kovuldu.Boncal'ın hızlandırılmış rehabilite programını tamamlaması halinde hakkındaki yargılamadan kurtulma ihtimali var.

New Britain'de öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Taylor Boncal, 18 yaşındaki öğrencisini birçok kez evine götürdü.

Erkek öğrenciyle defalarca cinsel ilişkiye giren spor öğretmeni, Conard High School'dan kovuldu.Boncal'ın hızlandırılmış rehabilite programını tamamlaması halinde hakkındaki yargılamadan kurtulma ihtimali var.

22 Temmuz 2018 Pazar 23:53
New Britain'de öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Taylor Boncal, 18 yaşındaki öğrencisini birçok kez evine götürdü.

New Britain'de öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Taylor Boncal, 18 yaşındaki öğrencisini birçok kez evine götürdü.

Erkek öğrenciyle defalarca cinsel ilişkiye giren spor öğretmeni, Conard High School'dan kovuldu.Boncal'ın hızlandırılmış rehabilite programını tamamlaması halinde hakkındaki yargılamadan kurtulma ihtimali var.Öğretmen, yakalandığı sırada polislere öğrencisini sevdiğini söylemişti.21 yaşındaki stajyer öğretmen Elizabeth Flint, öğrencisiyle üç kez seks yaptı.Eski bir ponpon kız olan Flint, aynı zamanda mezun olduğu lise olan okuldaki öğrencisiyle kendi evinde buluşuyordu.Öğretmen Flint, özellikle spor ve fitness düşkünlüğüyle tanınıyordu.Avustralya Melbourne'de yaşayan eski müzik öğretmeni Caroline McDougall, 27 yıl önce öğrencisine yaptıkları nedeniyle suçlu bulundu.

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