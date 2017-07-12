Irak'taki Bağımsız Gazeteciler Cemiyeti, Ekim 2016'da başlatılan Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında 9 gazetecinin hayatını kaybettiğini 26'sının yaralandığını bildirdi.Cemiyet tarafından yayımlanan raporda, 17 Ekim 2016'da başlayan Musul operasyonunu yerel ve uluslararası kuruluşlarda görev yapan yaklaşık 700 basın mensubunun takip ettiği belirtildi.

IRAK'TAKİ BAĞIMSIZ GAZETECİLER CEMİYETİ, EKİM 2016'DA BAŞLAYAN MUSUL'U DEAŞ'TAN KURTARMA OPERASYONU SIRASINDA 9 GAZETECİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

Irak'taki Bağımsız Gazeteciler Cemiyeti, Ekim 2016'da başlatılan Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında 9 gazetecinin hayatını kaybettiğini 26'sının yaralandığını bildirdi.

Cemiyet tarafından yayımlanan raporda, 17 Ekim 2016'da başlayan Musul operasyonunu yerel ve uluslararası kuruluşlarda görev yapan yaklaşık 700 basın mensubunun takip ettiği belirtildi.

Raporda, operasyonun takibi sırasında aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 9 gazetecinin hayatını kaybettiği, 26'sının yaralandığı bilgisi verildi.

Sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki gazetecilerin durumuna da değinilen raporda, çatışma hattındaki 9 medya ekibinin DEAŞ'ın doğrudan saldırısına maruz kaldığı ancak ekiplerin yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Başbakan Haydar el-İbadi, Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul'un tamamen kurtarıldığını dün resmen ilan etmişti.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.