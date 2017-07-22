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22 Temmuz 2017 Cumartesi 06:35

Mısır Ordusunun, Sina'da "Terör Gruplarına" Yönelik Düzenlediği Operasyonlarda 30 Militan Öldürüldü

Mısır ordusunun, Sina Yarımadası'nda &#34;terör gruplarına&#34; yönelik düzenlediği operasyonlarda 30 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Mısır Ordusunun, Sina'da 'Terör Gruplarına' Yönelik Düzenlediği Operasyonlarda 30 Militan Öldürüldü
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 Mısır ordusunun, Sina Yarımadası'nda "terör gruplarına" yönelik düzenlediği operasyonlarda 30 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Ordu Sözcüsü Tamir er-Rıfai, yazılı açıklamasında, "Kuzey Sina'ya bağlı El-Ariş, Şeyh Zuveyd ve Refah kentlerinde terör gruplarına yönelik düzenlenen hava saldırılarında 30 tekfirci öldürüldü." ifadesini kullandı.

Açıklamada, saldırıda teröristlere ait 4'ü bomba yüklü 12 aracın da imha edildiği bilgisi verildi.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara yönelik, güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar yapıyor.

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