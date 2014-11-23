Mısır Ordusu'nun Operasyonlarında 10 Kişi Öldürüldü

MISIR ORDUSUNUN KUZEY SİNA'DAKİ OPERASYONLARINDA 10 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Mısır ordusunun Kuzey Sina'da düzenlediği operasyonlarda 10 kişinin öldüğü, 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Semir, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Sina vilayetinde yürütülen operasyonlar kapsamında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren ve "terörist" olarak nitelendirdiği 10 kişinin öldürüldüğü, 18'inin yakalandığını belirtti.

Bölgede, silahlı gruplara ait 87 "mevzinin" yıkıldığını aktaran Semir, plakasız 22 otomobil ile 41 motosikletin de ele geçirildiğini kaydetti.

Kuzey Sina'da 24 Ekim'de iki güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 30 kişi ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Gazze hududundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması talimatı verilmiş, bölgede 3 aylık olağanüstü hal ilan edilerek askeri operasyonlar başlamıştı.