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14 Temmuz 2017 Cuma 13:28

Mısır'da Silahlı Saldırı

Mısır'ın Giza kentinde güvenlik noktasını hedef alan silahlı saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.

Mısır'da Silahlı Saldırı
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GİZA KENTİNDE GÜVENLİK NOKTASINI HEDEF ALAN SİLAHLI SALDIRIDA 5 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

 Mısır'ın Giza kentinde güvenlik noktasını hedef alan silahlı saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, motosiklet kullanan kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Giza'nınSakkara bölgesindeki arkeolojik alan yakınlarında bulunan bir güvenlik noktasını hedef aldı.

Saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği, bölgede arama tarama faaliyetlerinin başlatıldığı aktarıldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Mısır güvenlik güçleri son aylarda sık sık silahlı saldırıların hedefi oluyor. Söz konusu saldırıların sorumluluğunu çoğu zaman radikal örgütler üstleniyor.

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