Mısır'da Silahlı Saldırı

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, motosiklet kullanan kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Giza'nınSakkara bölgesindeki arkeolojik alan yakınlarında bulunan bir güvenlik noktasını hedef aldı.