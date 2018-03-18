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Milyarder girişimci beynini bilgisayara aktarmak için kendisini öldürecek

Beyninizin bir bilgsayara aktarıldığını ve hayatınız dijital ortamda sonsuza kadar sürdürdüğünüzü hayal edin. Kulağa oldukça bilim kurgu gibi geliyor olabilir fakat bu iş için sıraya giren bazı isimler var. Onlardan birisi de Silikon Vadisi milyarderi Sam Altman.

Milyarder girişimci beynini bilgisayara aktarmak için kendisini öldürecek

Beyninizin bir bilgsayara aktarıldığını ve hayatınız dijital ortamda sonsuza kadar sürdürdüğünüzü hayal edin. Kulağa oldukça bilim kurgu gibi geliyor olabilir fakat bu iş için sıraya giren bazı isimler var. Onlardan birisi de Silikon Vadisi milyarderi Sam Altman.

18 Mart 2018 Pazar 12:07
Milyarder girişimci beynini bilgisayara aktarmak için kendisini öldürecek
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32 yaşındaki teknoloji girişimcisi Sam Altman, beyni muhafaza edip bir gün dijital ortama aktarmayı ve böylelikle sonsuz yaşamın kapılarını aralamayı vaat eden Nectone şirketinin bekleyenler listesine adını yazdırdı.

Beyni muhafaza etme yönteminin ilk aşaması ise ölüm!

Fakat yeni girişimleri destekleyen Y Combinator adlı programın yaratıcısı Altman, akılların kendi yaşam süresi dahilinde bir gün dijitalleştirileceğine inanıyor.

Altman yalnız da değil. Altman'ın yanı sıra 24 kişi daha Nectone şirketine, beyinlerinin dijital ortama aktarılması için sıraya girdi. Üstelik işlemin ücreti de 10 bin dolar!

Şirket, birey canlıyken beyni mumyalamayı ve bir gün teknolojinin de gelişmesiyle bilgisayar ortamına aktarılacağı sözünü veriyor. Böylece beyni dijital ortama aktarılan birey bildiğimiz haliyle olmasa da sonsuza kadar yaşayabilecek.

Nectome'un uygulayacağı kimyasal işlem, insan bedenini yüzyıllarca ve hatta bin yıllarca zarar görmeden muhafaza etmeyi sağlayabilir. Aradan geçen yılların ardından bir gün bilim insanları beyninizi taratıp bir bilgisayar simülasyonunda size tekrar hayat verebilir.

İşlemin yapılabilmesi için taze beyinlere ihtiyaç var. Bu da ancak birey canlı haldeyken yapılabiliyor. Yani şirkete sizi öldürmesi için bir anlamda ödeme yapıyorsunuz.

Şirketin, aynı zamanda bilgisayar bilimcisi olan kurucusu Robert McIntyre, bunun bir tür intihar olduğunu söylüyor.

Nectome'un muhafaza hizmeti henüz satışa çıkmadı. Ayrıca beyinlerde anıların kalacağını ya da dijital ortama aktarılabileceğini garantileyen bir durum da söz konusu değil.

Fakat şirket yine de gelecekteki müşterileri için şimdiden bir bekleme listesi oluşturmaya başladı. İşlem yasal hale geldiği zaman isteyen kişiler beynini canlı canlı bedeninden söktürebilecek.

Ve bu süreç düşündüğüünüzden çok daha yakın sürede hayata geçebilir. ABD'nin beş eyaletinde tıbbi olarak intihar yasal durumda. Ayrıca Nectome şirketi de araştırmaları kapsamında büyük çaplı bir federal yardımı da garantiledi.

Şirket, MIT'de görev yapan ünlü nörolog Edward Boyden ile beraber çalışıyor. Ayrıca bir domuz beyni üzerinde de yapılan testler son derece başarılı sonuçlar verdi. ve mumyalanan domuz beyninin içerisindeki tüm sinapslar, elektron mikroskonu ile görüntülendi. Şirket bu başarısı sayesinde 80 bin dolar ödülün de sahibi oldu.

Şirket, bu tip bir uygulamanın ölümcül hastalıkların pençesinde olan bireylere uygulanabileceğine inanıyor.

ABD merkezli başka şirketler de, bireyin ölümünün ardından bedenini sıvı nitrojenle muhafaza edip gelecekte tıp ve teknolojideki gelişmelerin ışığında tekrar hayata döndürülebileceğine imkan sağladığı söylenen kriyojenik dondurma yöntemini sunuyor

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