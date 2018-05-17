Merkel'dan Trump'ı kızdırak sözler...

Merkel: İran anlaşmaya bağlı kalıyor

Trump'ın İran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesine gösterdiği tepkilere devam eden Merkel, İran'ın Amerika'ya teslim olmayacağını belirtti.

Alman Federal Meclisi'nde milletvekillerine seslenen Almanya ŞansölyesiAngela Merkel, Trump'ı sert bir dille eleştirdi. ABD Başkanı Trump'ın hamlesini yanlış hesapladığını belirten Merkel, "İran ABD'ye teslim olmayacak" şeklinde konuştu.



"İRAN ANLAŞMAYA BAĞLI KALIYOR"



'ın,ile yapılan anlaşmanın doğasına uymayan bir tavır takındığını söyleyen Merkel, "Sorun, bir anlaşmayı feshederseniz daha iyisini yapıp yapmayacağınızdır." dedi.Uluslararası nükleer otoritelerin verilerini aktaran Merkel, "İdeal olmayan hareketlere rağmenanlaşmanın taahhütlerine bağlı kalıyor" diyerek konuştu.