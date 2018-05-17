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Merkel'dan Trump'ı kızdırak sözler...

Trump'ın İran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesine gösterdiği tepkilere devam eden Merkel, İran'ın Amerika'ya teslim olmayacağını belirtti.

Merkel'dan Trump'ı kızdırak sözler...

Trump'ın İran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesine gösterdiği tepkilere devam eden Merkel, İran'ın Amerika'ya teslim olmayacağını belirtti.

17 Mayıs 2018 Perşembe 12:29
Merkel'dan Trump'ı kızdırak sözler...

Merkel: İran anlaşmaya bağlı kalıyor

Trump'ın İran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesine gösterdiği tepkilere devam eden Merkel, İran'ın Amerika'ya teslim olmayacağını belirtti.

Alman Federal Meclisi'nde milletvekillerine seslenen Almanya ŞansölyesiAngela Merkel, Trump'ı sert bir dille eleştirdi. ABD Başkanı Trump'ın hamlesini yanlış hesapladığını belirten Merkel, "İran ABD'ye teslim olmayacak" şeklinde konuştu.

"İRAN ANLAŞMAYA BAĞLI KALIYOR"

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Trump'ın, İran ile yapılan anlaşmanın doğasına uymayan bir tavır takındığını söyleyen Merkel, "Sorun, bir anlaşmayı feshederseniz daha iyisini yapıp yapmayacağınızdır." dedi.

Uluslararası nükleer otoritelerin verilerini aktaran Merkel, "İdeal olmayan hareketlere rağmen İrananlaşmanın taahhütlerine bağlı kalıyor" diyerek konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMerkelTrumpIran
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