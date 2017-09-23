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23 Eylül 2017 Cumartesi 08:45

Meksika'daki Depremde Ölenlerin Sayısı 286'ya Çıktı

Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 286'ya yükseldiği bildirildi.

Meksika'daki Depremde Ölenlerin Sayısı 286'ya Çıktı
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Meksika'da salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 286'ya yükseldiği bildirildi.

Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde Meksiko'da 148 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Puente, depremde ayrıca Morelos eyaletinde 73, Puebla eyaletinde 45, Meksika (Edomex) eyaletinde 13, Guerrero eyaletinde 6, Oaxaca eyaletinde 1 kişinin öldüğünü kaydetti.

Öte yandan yetkililer, depremde çöken binaların enkazından çok sayıda kişinin sağ kurtulduğunu bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarına, ABD, İsrail, Japonya ve Panama'dan kurtarma ekipleri de katıldı.

Meksika Devlet Başkanlığından, daha erken saatlerde yapılan açıklamada, depremde 137'si başkent Meksiko'da olmak üzere 273 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmiş, 73 kişinin yaşamını yitirdiği Morelaos eyaletinin depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğu ifade edilmişti.

Meksika'da, 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.

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