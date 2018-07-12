Meksika'daki Deprem Aztek Tapınağını Ortaya Çıkardı!

Meksika'da geçen eylülde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından Aztek uygarlığına ait bir tapınağın kalıntılarının ortaya çıktığı bildirildi.

Antropoloji ve Tarih Ulusal Enstitüsü, arkeologların, depremin Morelos eyaletinde Cuernavaca kentinde yer alan Teopanzolco piramidinde yol açtığı hasarı inceledikleri sırada tapınağın kalıntılarını keşfettiklerini açıkladı.

Piramidin içinde saklı kalmış tapınağın 1150 ila 1200 yıllarına ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Arkeologların gün yüzüne çıkan tapınakla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Meksika'da 19 Eylül 2017'de meydan gelen depremde 369 kişi hayatını kaybetmişti.

